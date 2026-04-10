El Gobierno eliminó restricciones para usar la tarjeta de crédito en el exterior La decisión quedó formalizada este viernes a través de la Comunicación “A” 8417 del Banco Central. De esta manera, las operaciones en efectivo dejarán de estar condicionadas. Por + Seguir en







El Gobierno eliminó las restricciones para las extracciones de dólares en el exterior.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó los límites que hasta ahora regían para la extracción de efectivo en el exterior con tarjetas emitidas en el país. La medida fue oficializada a través de la Comunicación “A” 8417.

La decisión se enmarca en una actualización de la normativa cambiaria y deja sin efecto los topes que restringían el acceso a dinero fuera de la Argentina.

En el texto de la norma, el organismo dispuso la eliminación de los montos máximos establecidos en el régimen de Exterior y Cambios para los adelantos en efectivo realizados con tarjetas de crédito y compra emitidas localmente cuando se utilizan en el extranjero.

Hasta este cambio, quienes retiraban dinero en el exterior enfrentaban restricciones precisas: el límite era de hasta u$s50 por operación. Ese tope solo se ampliaba en países no limítrofes, donde se permitían extracciones de hasta u$s200 por transacción. Es decir, existía un esquema diferenciado según el destino, pero en todos los casos con un techo fijado por regulación del Banco Central.

Con la nueva disposición, esos límites dejan de existir. A partir de ahora, las extracciones ya no estarán sujetas a montos máximos definidos por el BCRA, lo que implica una mayor flexibilidad para los usuarios que necesiten efectivo fuera del país.