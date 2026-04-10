Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 10 de abril
El oficial registró la mayor caída semanal en dos meses, mientras que la divisa norteamericana en el Banco Nación rompió una resistencia clave en un contexto de calma cambiaria y acumulación de reservas del Banco Central.
El dólar no encuentra piso e hilvanó su quinta caída consecutiva.
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El dólar oficial, referencia del mercado, cerró una semana bajista y tocó valores mínimos: acumuló una caída de $24 (-1,7%) en los últimos cinco días, la mayor desde mediados de febrero y consolidó un escenario de pax cambiaria. En tanto, en el Banco Nación, la divisa norteamericana cotizó este viernes a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta.
Por su parte, el dólar blue cotizó sin modificaciones a $1.390 en el mercado informal, mientras que los financieros acompañaron la tendencia bajista que reina hace varias semanas: el MEP bajó un 0,5% hasta los $ 1414,45. En tanto, el contado con liqui (CCL) casi no tuvo variaciones: tocó los $1.477,95.
La dinámica actual confirma la tendencia observada a principios de 2026. El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares, con un techo récord de u$s38.677 millones.
Esta menor presión facilita la intervención oficial, con adquisiciones netas por u$s4.462 millones en el mercado de contado durante este año. En paralelo, el dólar mayorista cotiza a $1.394 y acumuló una caída del 4,2% en lo que va de 2026.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.375 para la compra y $1.390 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.370.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.813,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.477,95 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.414,45.