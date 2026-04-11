Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de abril
Al tratarse de una jornada sin operatoria oficial, la divisa minorista en Banco Nación mantiene los valores de cierre del viernes: $1.345 para la compra y $1.395 para la venta. Por su parte, el blue se comercializa en torno a los $1.390 en el mercado informal.
El dólar oficial cotiza este sábado en Banco Nación a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta, mismo valores de cierre del viernes, luego de una semana donde la divisa retrocedió $24 (-1,7%) en un contexto de paz cambiaria. En una jornada sin operaciones oficiales, el blue se comercializa en torno a los $1.390.
Por su parte, los dólares financieros acompañaron la tendencia bajista semanal: el MEP retrocedió 0,5% hasta los $1414,45. Mientras que el contado con liquidación (CCL) tocó los $1.477,95.
La dinámica actual confirma la tendencia observada a principios de 2026. El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares, con un techo récord de u$s38.677 millones.
Esta menor presión facilita la intervención oficial, con adquisiciones netas por u$s4.462 millones en el mercado de contado durante este año. En paralelo, el dólar mayorista cotiza a $1.394 y acumuló una caída del 4,2% en lo que va de 2026.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.375 para la compra y $1.390 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.370.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.813,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.477,95 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.414,45.