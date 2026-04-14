Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 14 de abril

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El minorista operó sin variaciones a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación, mientras que el mayorista cortó su racha bajista tras seis jornadas consecutivas en retroceso tras conocerse el IPC de marzo de 3,4%.

El dólar oficial no tuvo variaciones este martes en BNA.

El dólar minorista cotizó este martes a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación , luego de un inicio de semana con caída de $10 , en un contexto de calma cambiaria. En cuanto al mayorista, referencia del mercado para importadores y exportadores, rebotó a $1.364 luego de haberse operado por la mañana a $1.347, un piso desde septiembre.

El dólar oficial empezó la semana a la baja: cayó $5 en el Banco Nación

El oficial interrumpió la racha de seis jornadas de caídas consecutivas, y subió $10 para ubicarse en $1.364, con un volumen considerable en el segmento contado de u$s550 millones. En cuanto al mercado paralelo, el blue trepó $10 y cerró en $1.410. Entre los dólares financieros, el contado con liquidación (CCL) operó a $1.469,51, mientras que el MEP lo hizo a $1.408,89.

La dinámica actual confirma la tendencia observada a principios de 2026. El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares , con un techo récord de u$s38.677 millones .

La divisa estadounidense operó a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial mantiene el ritmo descendente.

El dólar blue cotizó a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.364.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.800,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.467,09 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.404,47.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.378,5.