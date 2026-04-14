Ritual del 14 del 4 para atraer abundancia: cómo aprovechar la energía del día más poderoso del mes

- Fecha energética potente vinculada a la numerología del 14/4 como símbolo de inicios, orden y materialización
- Ritual simple para activar abundancia con elementos cotidianos como vela, agua, papel y monedas
- Intención consciente como eje central del ritual para atraer dinero, oportunidades y estabilidad económica
- Escritura de afirmaciones en presente para reprogramar la energía personal hacia la prosperidad
El ritual del 14 de abril de 2026 para atraer abundancia. Paso a paso, te contamos sobre su significado magnético y mágico, ¿cómo aprovechar la energía del día más poderoso del mes?
Hoy se percibe como un día de apertura, acción y manifestación. En numerología, el número 14 combina:
- El impulso del 1 (inicios, decisión, liderazgo)
- La expansión del 4 (estructura, estabilidad, materia)
En conjunto, es una energía ideal para ordenar la vida material y activar nuevos ingresos, proyectos o cambios económicos.
Paso a paso del ritual del 14/4/2026 para atraer abundancia
Este método esotérico es simple, pero muy potente si lo hacés con intención clara.
- 1 vela verde o dorada
- 1 papel blanco
- 1 lapicera
- Monedas o billete
- Un vaso con agua
Paso a paso del ritual:
1. Prepará el espacio: encendé la vela y colocá el vaso con agua al lado. Respirás profundo 3 veces.
2. Escribí tu intención: en el papel escribí en presente: “La abundancia fluye hacia mí de forma constante, limpia y expansiva.” Sumá 3 deseos concretos (dinero, trabajo, oportunidades, etc.).
3. Activación: poné el papel debajo del vaso de agua y dejalo durante unos minutos visualizando tu vida en expansión.
4. Cierre: guardá el papel en tu billetera o un lugar donde guardes dinero. La vela se deja consumir de forma segura.