Ritual del 14 del 4 para atraer abundancia: cómo aprovechar la energía del día más poderoso del mes

No se trata solo de pedir, sino de alinearte con la versión de vos que ya está recibiendo. Pregunta clave del día: ¿qué haría hoy la versión de mí que ya vive en prosperidad?

El ritual del 4 de abril es una herramienta de enfoque emocional y no una promesa literal de resultados.

El ritual del 14 de abril de 2026 para atraer abundancia . Paso a paso, te contamos sobre su significado magnético y mágico, ¿cómo aprovechar la energía del día más poderoso del mes?

Hoy se percibe como un día de apertura, acción y manifestación. En numerología, el número 14 combina:

En conjunto, es una energía ideal para ordenar la vida material y activar nuevos ingresos, proyectos o cambios económicos.

Este método esotérico es simple, pero muy potente si lo hacés con intención clara.

1 vela verde o dorada

1 papel blanco

1 lapicera

Monedas o billete

Un vaso con agua

Paso a paso del ritual:

1. Prepará el espacio: encendé la vela y colocá el vaso con agua al lado. Respirás profundo 3 veces.

2. Escribí tu intención: en el papel escribí en presente: “La abundancia fluye hacia mí de forma constante, limpia y expansiva.” Sumá 3 deseos concretos (dinero, trabajo, oportunidades, etc.).

3. Activación: poné el papel debajo del vaso de agua y dejalo durante unos minutos visualizando tu vida en expansión.

4. Cierre: guardá el papel en tu billetera o un lugar donde guardes dinero. La vela se deja consumir de forma segura.