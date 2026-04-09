9 de abril de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 9 de abril

La divisa norteamericana operó a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación, mientras que en el segmento mayorista tuvo un retroceso de $6,50. El blue, en tanto, registró su valor más bajo en casi siete meses.

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El dólar oficial no para de retroceder.

El dólar oficial no para de retroceder.

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El dólar oficial minorista cotizó este jueves a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación, luego de una caída de $5 en la jornada del miércoles, que cortó una racha de tres ruedas al hilo sin cambios, en el marco de la estabilidad que mantiene en lo que va de 2026. En tanto, el blue registró su valor más bajo en casi siete meses y tocó los $1.390.

El dólar oficial y un arranque de abril con tendencia a la baja.
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La plaza local atraviesa una etapa de estabilidad impulsada por la liquidación del sector agroexportador y la consolidación del superávit comercial. Esta inyección constante de moneda extranjera elimina tensiones sobre las distintas cotizaciones libres.

La dinámica actual confirma la tendencia observada a principios de 2026. El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares, con un techo récord de u$s38.677 millones.

Esta menor presión facilita la intervención oficial, con adquisiciones netas por u$s4.462 millones en el mercado de contado durante este año. En paralelo, el dólar mayorista cotiza a $1.394 y acumuló una caída del 4,2% en lo que va de 2026.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial arrastraba tres jornadas al hilo sin cambios.

El dólar oficial arrastraba tres jornadas al hilo sin cambios.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.380 para la compra y $1.390 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.392,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.826,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.477,36 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.420,86.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.397,5.

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