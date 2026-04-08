Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 8 de abril

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La divisa norteamericana operó en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue no encuentra piso y ya rompió la barrera de $1.400. En el segmento mayorista, el billete hilvanó su tercera caída consecutiva.

El dólar oficial y un arranque de abril con tendencia a la baja.

El dólar minorista cerró la jornada con una caída de $5 y cotizó este miércoles a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación , luego de una nueva jornada sin cambios , en el marco de la estabilidad que mantiene en lo que va de 2026. En tanto, el blue sorprendió y cerró a a $1.395 para la venta , y alcanzó su cotización más baja en casi 7 meses, desde el 10 de septiembre de 2025.

Sin reacción: el dólar bajó en casi todos sus segmentos y busca un nuevo piso

En el segmento mayorista, valor de referencia del mercado, la divisa norteamericana hilvanó su tercera caída consecutiva y tocó los u$s1.392,50 por unidad, cincuenta centavos por debajo del cierre de ayer, con un volumen operado en el segmento de contado de u$s438.127 millones.

La plaza local atraviesa una etapa de estabilidad impulsada por la liquidación del sector agroexportador y la consolidación del superávit comercial . Esta inyección constante de moneda extranjera elimina tensiones sobre las distintas cotizaciones libres.

La dinámica actual confirma la tendencia observada a principios de 2026. El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares , con un techo récord de u$s38.677 millones .

Esta menor presión facilita la intervención oficial, con adquisiciones netas por u$s4.462 millones en el mercado de contado durante este año. En paralelo, el dólar mayorista cotiza a $1.394 y acumula una caída del 4,2% en lo que va de 2026.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial acumula tres jornadas al hilo sin cambios. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.385 para la compra y $1.395 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.392,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.833.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.478,85 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.424,45.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.405.