Economía canjeó letras dólar-linked por $3,4 billones para aliviar vencimientos de enero

La operación, de corto plazo y con una adhesión del 64%, busca reducir tensiones en el mercado en un mes con pagos de deuda en pesos por más de $30 billones.

Economía canjeó letras dólar-linked por $3,4 billones para aliviar vencimientos de enero

El Ministerio de Economía anunció que logró canjear letras atadas al dólar oficial por $3,4 billones, en una operación a 15 días orientada a despejar incertidumbre financiera en un mes marcado por fuertes vencimientos de deuda. Según datos oficiales, se adjudicaron $3,417 billones tras recibir ofertas por $3,678 billones.

Desde el Palacio de Hacienda precisaron que el nivel de aceptación alcanzó el 64,19% del valor nominal en circulación. Las letras canjeadas, de acuerdo con la Oficina del Presupuesto del Congreso, vencían el 16 de enero por algo más de $6 billones, mientras que los nuevos instrumentos entregados tienen vencimiento el 30 de enero, fecha en la que ya estaba previsto un pago cercano a los $600.000 millones.

Economía detalló además que se rescataron títulos D16E6 por el equivalente a u$s2.338 millones y se entregaron D30E6 por u$s2.356 millones. “La operación habilita un mecanismo para facilitar la reinversión en instrumentos dólar-link y elimina el riesgo de fijar el tipo de cambio antes de las licitaciones regulares”, explicaron fuentes oficiales.

El canje se inscribe en un contexto de elevados compromisos en pesos. En enero vencen más de $31 billones, según estimaciones privadas, con fuerte peso de bonos a tasa fija. Para el primer cuatrimestre del año, los vencimientos en moneda local rondarían los $87 billones, en un escenario desafiante para la estrategia de financiamiento del Tesoro.

