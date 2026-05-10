10 de mayo de 2026 Inicio
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Tiene solo 14 años, se dedica a la barbería y se volvió viral por lo que hizo con su familia

El emotivo gesto de este adolescente llegó a miles de usuarios que se conmovieron por el amor por los suyos del chico y el esfuerzo que demostró.

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El nene que se hizo viral por este hermoso gesto para su familia. 

El nene que se hizo viral por este hermoso gesto para su familia. 

Captura TikTok
  • Un adolescente de 14 años se volvió viral después de mostrar cómo ayudó a su familia con el dinero que ganó como barbero.
  • Thian vive en Ingeniero Pablo Nogués y comenzó a capacitarse en barbería cuando tenía 12 años.
  • El joven utilizó sus ingresos para comprar mercadería y llenar la heladera de su casa.
  • La historia generó repercusión en redes sociales y emocionó a miles de usuarios por el gesto hacia sus padres.

Mientras muchos chicos de su edad pasan gran parte del tiempo entre videojuegos o en las redes sociales, Thian encontró desde muy joven un camino distinto. Con apenas 14 años, el adolescente de Ingeniero Pablo Nogués se convirtió en protagonista de una historia viral después de mostrar qué hizo con el dinero que gana trabajando como barbero.

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El video que comenzó a circular en TikTok lo muestra haciendo compras y entrando a su casa con varias bolsas de supermercado para llenar la heladera familiar. Todo fue comprado gracias a la plata obtenida a través de los cortes de pelo que realiza desde hace dos años, un gesto que rápidamente despertó comentarios y mensajes de admiración en redes sociales.

Adolescente viral TikTok

Sentí una satisfacción enorme porque con tan solo 14 años pude colaborar con algo para mi casa”, contó el adolescente al recordar el momento que terminó emocionando también a sus padres.

La pasión de Thian por la barbería comenzó desde chico, cuando acompañaba sus visitas a la peluquería con una curiosidad cada vez más fuerte por el oficio. Aunque quería estudiar antes, tuvo que esperar hasta cumplir la edad mínima para anotarse en un curso. Desde entonces, siguió capacitándose mientras combina el aprendizaje con el colegio. Arrancó a cortar el pelo a los 12 y desde ahí, no paró.

Qué hizo el joven barbero con su familia que se volvió viral

El gesto que transformó a Thian en un fenómeno viral fue la decisión de utilizar las ganancias de su trabajo para ayudar económicamente a su familia. Con el dinero obtenido haciendo cortes de pelo, el adolescente realizó una compra importante de alimentos y productos para su casa.

En las imágenes que recorrieron TikTok se lo ve entrando con bolsas llenas de mercadería mientras sus padres reaccionan emocionados por la sorpresa. Para muchos usuarios, el video reflejó una combinación poco habitual entre esfuerzo, responsabilidad y compromiso familiar en alguien tan joven.

Viral nene barbería llena la heladera

Emma, el papá de Thian, contó que sintió orgullo cuando su hijo le pidió aprender barbería a los 12 años. “Siempre lo apoyé, pero primero estaba el colegio”, explicó. Su mamá, Nati, también habló sobre el impacto que le generó la situación. “Verlo ayudar a la familia siendo tan chico habla de los valores que tiene”, aseguró.

Mientras sigue estudiando y perfeccionándose, Thian ya piensa en el futuro. Su objetivo es abrir sus propias barberías y continuar creciendo dentro de un oficio que, según afirma, le permitió cumplir uno de sus mayores deseos: ayudar a sus padres.

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