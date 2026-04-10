Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de abril

La divisa norteamericana opera a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de una semana marcada por un promisorio acuerdo de alto el fuego en el conflicto en Medio Oriente, que impactó en el precio del petróleo.

El dólar cotiza arriba de los $1.400.

El dólar oficial minorista cotiza este viernes a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación , luego de una rueda de jueves , que cortó la racha de cuatro ruedas al hilo sin cambios, en medio de la estabilidad que mantiene en lo que va de 2026 y el cierre de una semana marcada por el alto el fuego en Medio Oriente entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Otra baja del dólar: cayó por cuarta vez en la semana y ya roza los $1.400

Por su parte, el blue registra su valor más bajo en casi siete meses y se comercializa en torno a los $1.390. La plaza local atraviesa una etapa de estabilidad impulsada por la liquidación del sector agroexportador y la consolidación del superávit comercial .

La dinámica actual confirma la tendencia observada a principios de 2026. El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares , con un techo récord de u$s38.677 millones .

Esta menor presión facilita la intervención oficial, con adquisiciones netas por u$s4.462 millones en el mercado de contado durante este año. En paralelo, el dólar mayorista cotiza a $1.394 y acumuló una caída del 4,2% en lo que va de 2026.

La divisa estadounidense opera a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial cierra la semana sin grandes cambios.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.380 para la compra y $1.390 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.392,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.826,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.477,36 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.420,86.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.397,5.