Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de octubre

La intervención del Banco Central y las divisas norteamericanas que ingresan por el blanqueo empujaron durante las últimas semanas a los dólares financieros a la baja, lo que también había llevado al informal a mantenerse a raya y atravesar septiembre sin grandes altibajos, con una caída mensual acumulada de $70, en lo que fue su segundo mes consecutivo a la baja, mientras siguen las apuestas al carry trade.

Dólar billetes La brecha entre el dólar blue y el mayorista se ubica en 24%.

El presidente Javier Milei afirmó esta semana que "la apertura del cepo está mucho más cerca de lo que se imagina". "Hay una apertura de cepo sin plata o con plata. Si se pone plata, lo abro hoy. No me importa nada. Con la plata del blanqueo no porque tiene otro destino, que es entrar al sistema para que se financie el sector privado. Para abrir el cepo sin dólares, se necesita que desaparezca el exceso de oferta de pesos", añadió.

En esa línea, el Gobierno está avanzando en conversaciones con distintos organismos multilaterales de crédito con el objetivo de obtener apoyo externo por más de u$s20.000 millones, que posibilitarían la apertura definitiva de las restricciones cambiarias.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cerró a $988. Tuvo un avance semanal de apenas $3,50 (+0,356%), el más bajo de la era Milei.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $967,50 para la compra y $1.007,50 para la venta en el Banco Nación.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% del impuesto PAÍS y un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.612.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cerró en $985 para la compra y $988 para la venta.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.163,53, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza $1.141,81.