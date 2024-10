Javier Milei aseguró que la inflación es del 1% mensual y anticipó que "la apertura del cepo está más cerca"

En tanto, reiteró las condiciones para eliminar el cepo cambiario. "La apertura del cepo está mucho más cerca de lo que se imagina. Hay una apertura de cepo sin plata o con plata. Si se pone plata, lo abro hoy. No me importa nada. Con la plata del blanqueo no porque tiene otro destino, que es entrar al sistema para que se financie el sector privado. Para abrir el cepo sin dólares, se necesita que desaparezca el exceso de oferta de pesos", expresó.

También, volvió a elogiar al ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra en Estados Unidos para formar parte de la Cumbre del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial: "Le están dando en Estados Unidos el premio como el mejor ministro de Economía del mundo. El Banco Mundial nos otorgó u$s2 millones y el BID la semana pasada nos dio u$s3.800 millones".

En tal sentido, aseguró que el nivel de pobreza disminuyó durante su gestión. "Cuando llegamos, la pobreza era del 57% y ahora del 49%. Es un trabajo que se hizo para la Universidad Torcuato Di Tella. Los que dicen que hicimos saltar la pobreza son ignorantes", aseveró.

Javier Milei El presidente Javier Milei habló de la situación económica argentina.

Javier Milei, sobre el conflicto con las universidades: "Los chorros no quieren ser auditados"

Por otra parte, Milei se refirió al conflicto con las universidades públicas e hizo alusión a las auditorías en esos establecimientos educativos: "Los chorros no quieren ser auditados. Una vez pudieron engañar a la gente pero dos veces no. Se derrumbó la imagen de las universidades. Fuiste contra una vaca sagrada que son esos chorros hijos de puta que se esconden detrás de una causa noble para afanar".

"El 85% de la gente quiere que las universidades sean auditadas. En las tomas se ve cómo se están rebelando los estudiantes porque saben que estaban siendo utilizados para sostener los curros de los delincuentes", enfatizó sobre las medidas de fuerza que resolvieron los estudiantes.

Javier Milei volvió a cargar contra Cristina Kirchner y afirmó que "Espert va a arrasar en la Provincia"

En tanto, el economista libertario criticó nuevamente a la expresidenta Cristina Kirchner y explicó el motivo de sus cruces: "Hay cosas que ameritan ser discutidas. Ella hace un planteo y ese planteo me sirve para explicar que es una ignorante y no sabe de economía y lo único que puede hacer llevando las riendas del país es romperlo y al mismo tiempo me permite explicar los logros enormes de la gestión.

Por otro lado, confirmó que el diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert será candidato en las elecciones legislativas 2025: "Vamos a arrasar en 2025. Espert va a arrasar en la Provincia, no hay dudas".

También, hizo alusión a la imagen con la que cuenta La Libertad Avanza. "Hoy, tenemos una intención de voto del 45% después del ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad con 15 puntos del PBI, con la inflación bajando, la actividad recuperando, los salarios y jubilaciones reales subiendo, el empleo estable y con una leve mejora. Si abro el primer trimestre, la pobreza fue del 56% y en el segundo del 51%", señaló.

José Luis Espert Javier Milei Cámara de Diputados José Luis Espert y Javier Milei.

El saludo de Xi Jinping a Javier Milei por su cumpleaños

El Presidente también se refirió a su cumpleaños 54 y expuso que recibió una carta de su par chino, Xi Jinping: "Hoy hicimos un pequeño brindis y después seguí trabajando, recibí al embajador de China que trajo una carta de Xi Jinping saludándome por mi cumpleaños".

También afirmó que "no le da mayor importancia" a su cumpleaños, sino que lo toma como "un día más".

La tensa relación con Victoria Villarruel: "En algunas cosas tiene apreciaciones distintas"

Asimismo, el mandatario volvió a reconocer sus diferencias con la vicepresidenta Victoria Villarruel: "En algunas cosas tiene apreciaciones distintas. Eso es parte de la vida misma. No comparto el tributo y toda la ponderación y la reivindicación que hizo de María Estela Martínez de Perón y no tendría el tupé de decirle 'Isabelita' ni 'Isabel'. En principio, no me parece que su figura reivindique a las mujeres porque es una versión súper machirula".

"No es una mujer que llegó a donde llegó por sus méritos intelectuales o profesionales. Es una persona que hizo que la inflación se multiplicara por 6, fue la responsable del Rodrigazo y de la triple A. No reivindicaría a una persona así pero eso va en cada uno. Cuando hay temas de cuestiones políticas, hablo con Villarruel", añadió.