Docentes universitarios rechazan el aumento anunciado por el Gobierno: "Continúa el deterioro salarial"

“Estamos en el peor momento salarial y presupuestario de los 40 años de democracia”, denunció Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades.

Gremios de docentes universitarios advirtieron que el aumento del 7,5% que anunció el Gobierno para el segundo semestre del 2025 es insuficiente dado que los salarios continúan perdiendo ante la inflación.

“Estamos en el peor momento salarial y presupuestario de los 40 años de democracia. Continúa el deterioro de los salarios de los universitarios. La crueldad avanza”, expresó Daniel Ricci , secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y docente de la UBA, en diálogo con C5N .

Según explicó, el incremento anunciado por el ministerio Capital Humano se fracciona en alzas mensuales de 1,3% para junio, julio y agosto; 1,2% en septiembre y octubre; y 1,1% en noviembre. “ Los aumentos están por debajo de la inflación, que solo en julio fue de 1,9%. El Gobierno está celebrando la rebaja salarial” , sostuvo.

"El año pasado perdimos más de un 40% de nuestro salario frente a la inflación. A eso se le suma la pérdida del 2025. El Gobierno sale con una mentira a decir que están aumentando los salarios", puntualizó.

El dirigente graficó el derrumbe del poder adquisitivo con cifras concretas: “Un docente que recién se inicia, con dedicación exclusiva, 8 horas de trabajo por día que no puede hacer otro trabajo, cobra un millón de pesos. Un docente con dedicación simple, con 10 horas de trabajo por semana, está en un poquito más de 200 mil pesos. No le alcanza para ir y volver en transporte público y tomarse un café el día que da clases”.

La crisis provoca que decenas de los profesionales decidan dejar de trabajar en las universidades públicas. “Se están yendo muchos docentes a trabajar al ámbito privado o a colegios secundarios que dependen de las provincias donde ganan un poco mejor. Los científicos se están yendo a trabajar a otros países”, alertó.

Y agregó: “El gobierno nacional niega que haya disminución de docentes, lo que está pasando es que se van los docentes más experimentados y vienen docentes nuevos. Con lo cual se están perdiendo los docentes más formados y capacitados”.

Tras el paro del lunes, que tuvo un acatamiento casi total, la FEDUN convocó a un plenario de secretarios generales para el próximo viernes, donde se evaluará cómo continúa el plan de lucha. “Nuestro principal reclamo es el salarial. También pedimos un aumento del presupuesto para las universidades, un aumento de las becas en cantidad y montos para los estudiantes y un aumento del presupuesto para ciencia y tecnología, que este año es del 0,11% del PBI cuando en el peor momento del gobierno de Fernando de la Rúa fue del 0,14%”, completó Ricci.

Universidades y ciencia en caída libre: salarios de 2002, fuga de docentes y un presupuesto que se licúa

En veinte meses de gobierno, el ajuste sobre las universidades nacionales y el sistema científico alcanzó niveles inéditos desde la recuperación democrática. Así lo reveló un informe publicado en julio que realizaron en conjunto la FEDUN y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), que detalla la magnitud del retroceso en salarios, presupuesto y recursos estratégicos para la educación superior y la investigación.

Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza del 220,1% desde noviembre del 2023, los salarios en las universidades nacionales solo crecieron un 128,5%. Es decir, la pérdida acumulada de los docentes universitarios es de 91,6 puntos base.

En lo que va de 2025, la caída adicional es del 6,5%. "El nivel salarial del sector ya se ubica por debajo de los valores de 2002, con una pérdida de 39 puntos respecto del pico alcanzado en 2011", señalaron.

El ajuste también se traduce en recortes presupuestarios históricos. La Secretaría de Educación sufrió una baja del 47,6% en dos años, con fuerte impacto en el financiamiento universitario, la ejecución de becas y las políticas socio-educativas. La inversión en universidades nacionales retrocedió un 21,9% en 2024 y se proyecta otro descenso del 8,8% para 2025. Entre enero y julio de este año, la caída acumulada es del 30,7% respecto del mismo período de 2023, con un deterioro que se profundiza mes a mes.

En paralelo, la estructura del empleo universitario muestra una tendencia regresiva: crece la proporción de cargos de dedicación simple, que pasaron del 46% en 1999 a más del 55% en 2024, mientras las dedicaciones exclusivas, clave para la investigación y la docencia de alto nivel, se reducen al 7,9% del total.

El panorama en ciencia y tecnología no es mejor. El presupuesto del área dentro de la Administración Pública Nacional cayó un 48% real en dos años, afectando a todos los organismos. El CONICET perdió un 32,7% de su financiamiento, y la Agencia I+D+i sufrió un recorte superior al 90%. Las consecuencias son visibles: salarios que se hunden hasta 35 puntos en algunas categorías, una pérdida del 26% desde noviembre de 2023 en el empleo público del sector, y una masa salarial total que se achicó un 32,2% en dos años.

La contracción golpea también a la capacidad operativa: las becas cayeron un 29,4%, la compra de bienes de capital se desplomó un 66,6%, los insumos un 71%, y las transferencias a proyectos y programas se redujeron un 83,7% en términos reales.

Informe completo