Deuda en pesos: el Gobierno logró renovar todos los vencimientos con una baja de tasas

Tras la emisión de deuda en dólares, la Secretaría de Finanzas anunció que en la última licitación del año en pesos adjudicó $21,27 billones, con un rollover del 102%. Así, logró estirar plazos y bajar las tasas de referencia.

El equipo que lidera Luis Caputo cerró el año con una buena licitación en pesos.

El equipo que lidera Luis Caputo cerró el año con una buena licitación en pesos.

Ministerio de Economía

El Gobierno brindó los resultados de la última licitación del año: colocó $21,27 billones mientras que recibió ofertas por $23,27 billones, lo que significó un "rollover" del 102,01% en una licitación que acompañó a la emisión de deuda en dólares, después de casi ocho años: logró extender los plazos de vencimientos en un contexto de incremento de demanda de dinero por la estacionalidad de fin de año.

Caputo y Bausili enfrentan una licitación clave.
"El resultado es una nueva demostración de la confianza de los inversores en la capacidad de la administración de continuar generando una mayor estabilidad económica", señaló la Secretaría a cargo de Alejandro Lew. Además, agregó: "Es una nueva demostración de la confianza de los inversores en la capacidad de la administración de continuar generando una mayor estabilidad económica".

En ese mismo sentido, remarcó: "Al rollover del 102% se le suman algunos datos clave: reducción promedio de alrededor de 20 puntos básicos en TEM para los instrumentos de tasa fija en relación con la última licitación (dos semanas atrás); reducción de 100 puntos básicos en TEA en el instrumento ajustable por inflación con vencimiento en mayo 2026; más de 3.6 billones de pesos adjudicados en el instrumento ajustable por inflación con vencimiento en junio 2028, a una tasa efectiva inferior al 9% (8,88%); y vida promedio ponderada del conjunto de instrumentos emitidos de 1,2 años, en comparación con un promedio ponderado de 0,6 años en el agregado de las últimas 3 licitaciones".

De esta manera, el mercado acompañó al Gobierno en la última licitación en pesos del año, pese a la presión estacional, con una leve baja de tasas, una fuerte demanda de bonos CER 2028 y mejora del perfil de vencimientos.

El resultado de la última licitación del año

LECAP/BONCAP a:

  • 17/4/26 (S17A6) $2,72 billones a 2,40% TEM, 32,92% TIREA.
  • 29/5/26 (S29Y6) $2,49 billones a 2,32% TEM, 31,62% TIREA.
  • 30/11/26 (S30N6) $1,40 billones a 2,30% TEM, 31,37% TIREA.
  • 31/5/27 (T31Y7) $1,35 billones a 2,40% TEM, 32,92% TIREA.

CER a:

  • 29/05/26 (X29Y6) – $1,14 billones a 6,33% TIREA
  • 30/11/26 (X30N6) - $3,14 billones a 7,28% TIREA
  • 31/05/27 (TZXY7) – $2,81 billones a 8,14% TIREA
  • 30/06/28 (TZX28) – $3,61 billones a 8,88% TIREA

TAMAR a:

  • 31/08/26 (M31G6) $2,54 billones con un margen de 4,43%.

Dólar Linked a:

  • 30/4/26 (D30A6) – $0,05 billones a 2,72%.
