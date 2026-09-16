Luis Caputo mantuvo una reunión con autoridades del Banco Mundial: "El respaldo a la Argentina es total"

El encuentro se llevó a cabo el ministerio de Economía junto a la comitiva integrada por la vicepresidenta de la entidad para América Latina y el Caribe, el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales y el director ejecutivo alterno.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este miércoles un encuentro con autoridades del Banco Mundial, quienes le manifestaron un respaldo "total" a la Argentina , a la vez de conversar sobre posibilidades de financiamiento en sectores y proyectos estratégicos para el país de cara al 2027.

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La reunión se llevó a cabo el ministerio de Economía y formaron parte la vicepresidenta de la entidad para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra; Martín Edgardo Tolivia, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, y Daniel Pierini, director ejecutivo alterno.

En un posteo publicado en sus redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda calificó el cónclave como "excelente" y detalló que "el respaldo del Banco Mundial a la Argentina y a las política económica de nuestro país es total".

Mantuvimos un EXCELENTE encuentro con @scordeiroguerra , vicepresidente del @BancoMundial para América Latina y el Caribe, junto a @toliviamartin , subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, y Daniel Pierini, director ejecutivo alterno del Banco Mundial. El respaldo… pic.twitter.com/JGvV8bG97s

A mediados de mes, Caputo había mantenido un encuentro con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el marco de la reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 en Asheville, donde conversaron sobre la agenda de crecimiento y las oportunidades para seguir profundizando la cooperación y el apoyo del Banco Mundial a la Argentina.

Caputo estimó una mejora de la actividad económica del 2,5% para finales de 2026 y proyectó que, para el próximo año, la Argentina acumulará un crecimiento de entre 16 y 17 puntos desde diciembre de 2023. "No hay duda de que estamos por el camino correcto" , afirmó.

Además, el jefe de Hacienda destacó el crecimiento de las exportaciones y explicó cómo el programa económico logró generar un boom exportador. "Eliminamos y bajamos diferentes impuestos, eliminamos y bajamos 17 mil regulaciones, redujimos fuertemente el costo financiero y estamos mejorando la infraestructura. Con estas medidas logramos niveles récord en exportaciones en cantidades", explicó.

Según el ministro, las mejoras no se lograron únicamente en el sector energético y minero, sino en la mayoría de los rubros. Caputo mencionó que los 10 principales complejos exportadores crecieron. Por ejemplo, el triguero saltó 233,1% y el de girasol 192,6% durante el primer semestre de 2026 contra el mismo período de 2023.

"Es importante mirar los números. No solo es mayor generación de dólares en el corto plazo, sino que asegura la estabilidad cambiaria futura", subrayó Luis Caputo. En ese sentido, estimó que para 2031 las exportaciones argentinas alcanzarán los u$s61.000 millones.