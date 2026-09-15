15 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuáles fueron las metas que se cumplieron del Presupuesto 2026

El Gobierno presentará este martes la "ley de leyes", donde se fijan las previsiones referidas a la inflación, cotización del dólar, crecimiento por Producto Bruto Interno y los números del resultado fiscal primario para 2027.

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Luis Caputo junto a Javier Milei. ¿Qué dirá el Presupuesto 2027? 

Luis Caputo junto a Javier Milei. ¿Qué dirá el Presupuesto 2027? 

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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes que se enviará a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, la denominada "ley de leyes" que fija las previsiones referidas a la inflación, cotización del dólar, crecimiento por Producto Bruto Interno (PBI) y los números del resultado fiscal primario, entre otras variables.

Senadores opositores ampliaron la denuncia.
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Pero al momento de analizar los números del período 2026, la información marca que de las principales metas ninguna de ellas se cumplieron tal cual estaban previstas. El dato representa un golpe de realidad al gobierno de Javier Milei y el plan económico del ministro de Economía en medio de un fuerte apoyo por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y luego de un brutal ajuste llevado a cabo en distintas sectores de la sociedad desde comenzado el mandato libertario.

Javier Milei presentó en el Congreso del Presupuesto 2026: ninguna de las metas se cumplió en su totalidad.

Javier Milei presentó en el Congreso del Presupuesto 2026: ninguna de las metas se cumplió en su totalidad.

Las metas del Presupuesto 2026 que no se cumplieron

  • Inflación: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) previsto por el Gobierno para la totalidad del período 2026 era del 10,1%. Dato que a los pocos meses del año ya fue incumplido por la gestión libertaria. Durante los primeros 8 meses, el IPC acumuló un 21,3% (11,2 puntos porcentuales por encima de la meta anual).
  • Crecimiento del PBI: es otra de las metas que no logró completarse en su totalidad. El Presupuesto 2026 tenía una meta fijada en 5,4%. Si bien la economía se encamina a hilar un segundo año con activación en verde, las estimaciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central la ubican en un 2,1%, es significativamente menor al optimismo oficial inicial.
  • Cotización del dólar: el valor presupuestado sobre la divisa estadounidense fue otro de los ítems que no se cumplieron. El Presupuesto 2026 marcaba que la cotización del oficiales a fines de este año iba a estar en $1.423. Pero nuevamente la realidad le jugó una mala pasada al Gobierno, ya que las proyecciones del mercado ubican a la divisa en $1.630, registrando una diferencia de $207 por encima de lo presupuestado.
  • Resultado Primario / Fiscal: en esta caso, si bien el resultado es positivo, el cumplimiento se encuentra por debajo de la meta fijada en el Presupuesto 2026. El mismo marcaba un superávit primario del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI). El dato mantiene el resultado superavitario, convirtiendo al Gobierno en el único en lograrlo durante los últimos 15 años, pero las consultoras estiman que cerrará en un 1,2%, por debajo de la pauta fijada.
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