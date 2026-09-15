Cuáles fueron las metas que se cumplieron del Presupuesto 2026 El Gobierno presentará este martes la "ley de leyes", donde se fijan las previsiones referidas a la inflación, cotización del dólar, crecimiento por Producto Bruto Interno y los números del resultado fiscal primario para 2027. Por Agregar C5N en









Luis Caputo junto a Javier Milei. ¿Qué dirá el Presupuesto 2027? Imagen de archivo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes que se enviará a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, la denominada "ley de leyes" que fija las previsiones referidas a la inflación, cotización del dólar, crecimiento por Producto Bruto Interno (PBI) y los números del resultado fiscal primario, entre otras variables.

Pero al momento de analizar los números del período 2026, la información marca que de las principales metas ninguna de ellas se cumplieron tal cual estaban previstas. El dato representa un golpe de realidad al gobierno de Javier Milei y el plan económico del ministro de Economía en medio de un fuerte apoyo por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y luego de un brutal ajuste llevado a cabo en distintas sectores de la sociedad desde comenzado el mandato libertario.