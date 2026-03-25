25 de marzo de 2026 Inicio
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Desempleo en CABA: casi el 13% de los porteños está desocupado o busca un segundo trabajo

El mercado laboral en la Ciudad de Buenos Aires experimenta un retroceso del empleo en relación de dependencia y, en paralelo, un avance marcado del cuentapropismo informal. Las mujeres son las más perjudicadas.

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La franja etaria más perjudicada comprende a las personas de entre 30 y 64 años.

La franja etaria más perjudicada comprende a las personas de entre 30 y 64 años.

El desempleo en la Ciudad de Buenos Aires aumentó durante el último trimestre de 2025, en sintonía con los registros a nivel nacional. La tasa de desocupación alcanzó el 7,3%, una cifra superior al 6,7% reportado en el mismo período de 2024.

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El Instituto de Estadística y Censos porteño publicó este miércoles los datos oficiales de la situación laboral. En su reporte, el organismo precisó que "la población que presiona en el mercado de trabajo es del 12,7%, sea porque está buscando un trabajo desde la condición de desocupación (7,3%), buscando activamente trabajar más horas desde la subocupación (4%) o desde un puesto de 35 o más horas semanales (1,4%)".

El análisis demográfico de la falta de empleo muestra un impacto mayor sobre el género femenino: las mujeres representan el 52% del universo total de desocupados en la jurisdicción.

La franja etaria más perjudicada comprende a las personas de entre 30 y 64 años, grupo que concentra el 51,4% de los casos. A su vez, el 55% de la población sin ocupación posee nivel secundario completo, pero estudios superiores incompletos.

El documento oficial subraya una contracción interanual del trabajo asalariado en territorio porteño. Este sector cayó del 75,2% al 72% de la masa laboral total, con la industria de la construcción en el nivel más bajo de asalarización (35%).

Sobre la porción de asalariados, el 82,5% posee registro formal en la seguridad social. La tasa de trabajadores sin registro cedió del 18% al 17,5%, a causa de un incremento de personas con aportes propios frente a una baja en los descuentos jubilatorios patronales.

En contrapartida, el cuentapropismo avanzó del 20,9% al 22,1% en apenas un año. Dentro de este grupo, el 59,1% ejerce su actividad con pagos regulares al día, una merma frente al 60,7% previo, mientras el 34,5% carece de todo tipo de registro legal.

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