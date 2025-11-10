10 de noviembre de 2025 Inicio
ANSES paga $148.002 en noviembre 2025: cuáles son los dos beneficios que se combinan

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que continúa el esquema de sus prestaciones.

En noviembre, las familias con un hijo cobrarán $148.002,80 en total.

  • La AUH subió un 2,1% en noviembre según la inflación de septiembre informada por el Indec.
  • Las familias con un hijo recibirán $148.002,80 al combinar la AUH y la Tarjeta Alimentar.
  • El 20% del haber se retiene hasta presentar la Libreta AUH con los controles escolares y de salud.
  • Más de 4,3 millones de niños y adolescentes reciben esta asistencia mensual en todo el país.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activo el esquema de asistencia que combina la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, con el objetivo de garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y sostener un piso de ingresos en hogares vulnerables. En noviembre de 2025, una familia con un hijo percibe un total de $148.002,80, monto que se acredita automáticamente sin necesidad de reinscripción.

Anses explicó cuánto paga a cada familia por hijo por la AUH en noviembre.
AUH de ANSES: cuánto cobro según la cantidad de hijos en noviembre 2025

La AUH y la Tarjeta Alimentar se combinan en un único pago mensual acreditado por Anses.

AUH de ANSES: monto de noviembre 2025

La AUH tuvo un incremento del 2,1% en noviembre, en línea con la inflación de septiembre. El nuevo valor es de $119.691 por hijo, aunque los titulares cobran mensualmente el 80% ($95.752,80). El 20% restante ($23.938,20) se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, un formulario que certifica los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los menores. En el caso de hijos con discapacidad, la AUH asciende a $389.732, de los cuales $311.785,60 se pagan mensualmente.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar es una política del Ministerio de Capital Humano que se acredita de forma automática junto con la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE). Está destinada a garantizar la compra de alimentos básicos en hogares con niños o embarazadas, y no requiere trámite previo. Los fondos se depositan directamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, sin posibilidad de extracción en efectivo.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025

Durante noviembre, los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios:

  • $52.250 para familias con un hijo o beneficiarias de AUE.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres o más hijos.

Combinando ambos beneficios, los hogares pueden alcanzar ingresos totales de $273.441,60 (dos hijos) y $395.320,40 (tres hijos). En los casos donde también se percibe el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, el ingreso mensual puede superar los $700.000.

AUH de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

El pago de la AUH y la Tarjeta Alimentar se realiza en conjunto según la terminación del DNI del titular, entre el 10 y el 20 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial de Anses. Los depósitos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios.

Más de 4 millones de niños y adolescentes reciben esta asistencia cada mes en Argentina.

El cronograma de pagos confirmado por Anses es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre.

  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre.

  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre.

  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre.

  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre.

  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre.

  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre.

  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre.

  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre.

  • DNI terminados en 9: 21 de noviembre.

