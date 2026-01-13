13 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Aranceles cero para celulares importados: expectativa por la baja en los precios

Desde este jueves, los teléfonos móviles ingresarán al país sin pagar derechos aduaneros. El Gobierno espera más competencia y una reducción de hasta 30% en los precios, mientras el sector industrial advierte por el impacto en el empleo.

Por
Aranceles cero para celulares importados: expectativa por la baja en los precios

Aranceles cero para celulares importados: expectativa por la baja en los precios

El Gobierno nacional avanzó con la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, una medida que comenzó a regir este jueves 15 de enero. La decisión busca ampliar la oferta, incentivar la competencia y generar una baja de precios que, según estimaciones oficiales, podría rondar el 30%, aunque sin efecto inmediato en las góndolas.

Crisis en Tres Arroyos: trabajadores reclaman pago de salarios, aguinaldos y vacaciones
Te puede interesar:

Crisis en Tres Arroyos: trabajadores reclaman pago de salarios, aguinaldos y vacaciones

La quita del gravamen se apoya en el decreto 333/25, publicado en mayo del 2025, cuando el Ejecutivo dispuso una reducción progresiva del arancel del 16% al 8%. Con la entrada en vigencia de esta nueva etapa, la alícuota pasó directamente a 0%.

El esquema de desregulación impositiva no se limitó a los celulares. En el mismo paquete, el Gobierno eliminó los impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados fabricados en Tierra del Fuego, que bajaron del 9% al 0%. Además, redujo los impuestos internos a televisores y consolas de videojuegos importadas, que pasaron del 19% al 9,5%.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es equiparar condiciones entre productos nacionales e importados y dinamizar el mercado tecnológico, en un contexto de consumo deprimido y precios elevados en comparación con otros países de la región.

La medida encendió alertas en el polo industrial fueguino. Desde la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) expresaron una “profunda preocupación” por el impacto de la quita de aranceles en la producción local y el empleo.

“Bajar los aranceles a cero va en contra de la producción nacional y agrava una situación que ya es compleja”, advirtió el secretario adjunto del gremio, Marcos Linares, quien recordó que durante 2025 el sindicato impulsó un paro por tiempo indeterminado que paralizó la actividad electrónica en la provincia.

Desde la UOM sostienen que la política oficial pone en riesgo puestos de trabajo, debilita la industria instalada y compromete la continuidad del entramado productivo en Tierra del Fuego, uno de los principales polos tecnológicos del país.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

TN & Platex suspendió su planta en Tucumán y dejó a 190 trabajadores sin tareas

Una de las grandes textiles del país suspendió su planta en Tucumán y dejó a 190 trabajadores sin tareas

Luis Caputo junto a Javier Milei.

El Gobierno celebró el dato de inflación de 2025: "Un logro extraordinario"

UNICEF denunció más de 100 niños muertos en Gaza pese al alto el fuego

UNICEF denunció que más de 100 niños murieron en Gaza tras al alto el fuego

El INDEC calcula la Canasta Básica Total y Alimentaria.

Una familia de cuatro personas necesitó $1.308.713 para no ser pobre en diciembre

El Banco Mundial pronosticó que Argentina crecerá un 4% en el 2026

El Banco Mundial pronosticó que Argentina crecerá un 4% en 2026

El contexto actual muestra un mercado más competitivo luego de la eliminación de la tasa mínima obligatoria.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Rating Cero

Luciano Castro está envuelto en un escándalo por la infidelidad a Griselda Siciliani.

Luciano Castro y otra infidelidad: apareció una tercera en discordia en plena crisis con Griselda Siciliani

Patricia Bullrich visitó a Fátima Florez y la elogió por su perfecta imitación.

Fátima Florez, entre las obras más vistas de Mar del Plata: el guiño de una figura del Gobierno

Julio Iglesias.
play

El crudo relato de una de las denunciantes de Julio Iglesias: "Me usaba casi todas las noches"

La película de Dolores Fonzi representará a la Argentina en los próximos Premios Oscar.

"Belén", de Dolores Fonzi, nominada a los Premios Goya como mejor película iberoamericana

La nueva serie de Netflix en 2026. 
play

Hoy en Netflix: tiene 8 capítulos y es la versión latina de Emily in Paris

Con este lanzamiento, Stranger Things demuestra que su historia no termina del todo: sigue viva en la memoria colectiva y en el vínculo emocional con su audiencia.
play

Este documental del cierre de una histórica serie de Netflix está emocionando a todos: cuál es

últimas noticias

El joven de 29 años cayó al agua desde la escollera.

Video: el momento en el que los rescatistas intentaron salvarle la vida al hombre que se ahogó en Mar Chiquita

Hace 9 minutos
Luciano Castro está envuelto en un escándalo por la infidelidad a Griselda Siciliani.

Luciano Castro y otra infidelidad: apareció una tercera en discordia en plena crisis con Griselda Siciliani

Hace 9 minutos
Selección Argentina: lanzan nueva colección indumentaria en homenaje al debut de Lionel Messi en 2006

Selección argentina: lanzan nueva colección indumentaria en homenaje al debut de Lionel Messi en 2006

Hace 10 minutos
Patricia Bullrich visitó a Fátima Florez y la elogió por su perfecta imitación.

Fátima Florez, entre las obras más vistas de Mar del Plata: el guiño de una figura del Gobierno

Hace 23 minutos
Mar del Plata se vio sacudida por una ola de enormes dimensiones.

Ola gigante en Mar del Plata: descartan que haya sido un meteotsunami y revelan la posible causa del fenómeno

Hace 33 minutos