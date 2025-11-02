2 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quiénes pueden acceder al monotributo de ARCA en el final del 2025

El esquema tiene como objetivo incorporar a un mayor número de trabajadores independientes ofreciendo aportes reducidos y beneficios fiscales.

Por
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Pexels
  • El Monotributo Promovido de ARCA facilita la formalización de trabajadores independientes con aportes reducidos, promoviendo inclusión y estabilidad económica.
  • Está destinado a pequeños emprendedores, profesionales en inicio y autónomos con ingresos bajos, priorizando a quienes recién comienzan su actividad.
  • El régimen exige no superar el tope de la Categoría A del Monotributo, no tener empleados ni local fijo, y realizar una única actividad independiente.
  • La inscripción es gratuita y virtual desde el portal de ARCA, donde el contribuyente obtiene su constancia y puede emitir facturas de Clase “C”.

El Monotributo Promovido se consolida como una herramienta fundamental para quienes trabajan de forma independiente y desean regularizar su actividad sin enfrentar una carga económica excesiva. Este régimen fue creado para facilitar la incorporación a la economía formal, permitiendo que los trabajadores autónomos cumplan con sus obligaciones fiscales y previsionales mediante aportes considerablemente más bajos que los del monotributo tradicional.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  
Te puede interesar:

Monotributo Social de ARCA: cómo podés darte de alta y cuáles son los requisitos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los criterios de ingreso a este sistema con el propósito de garantizar que alcance a los sectores que más lo necesitan. Está orientado a pequeños emprendedores, profesionales en etapa inicial y trabajadores autónomos con ingresos reducidos, promoviendo que quienes se encuentran en etapas tempranas de su desarrollo laboral puedan integrarse gradualmente a la formalidad.

Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

El régimen especial también brinda cobertura previsional y simplifica los procesos administrativos, lo que representa una mejora significativa para quienes buscan estabilidad y seguridad en su actividad económica. A través de esta iniciativa, ARCA impulsa un modelo de inclusión que fomenta la formalidad, ofreciendo un acceso sencillo y progresivo para los ciudadanos que emprenden o desarrollan tareas de manera independiente.

Qué requisitos tiene el monotributo promovido de ARCA en el final del 2025

El Monotributo Promovido es un régimen especial que establece parámetros precisos para mantener su carácter social y su función de impulso al trabajo independiente. Uno de los requisitos principales es el límite de ingresos brutos anuales, que debe mantenerse por debajo del monto máximo fijado para la Categoría A del Monotributo General. A finales de 2025, este valor se actualiza de forma semestral, por lo que el solicitante debe verificar que su facturación de los últimos doce meses no supere ese tope.

Además del límite de ingresos, el régimen exige que la persona desarrolle una sola actividad independiente y no actúe como empleador. También se prohíbe la importación de bienes o servicios y la existencia de un local o establecimiento fijo. Estas condiciones garantizan que el beneficio se oriente a pequeños emprendedores que operan de manera simple y sin estructura empresarial.

Monotributo
Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina.

Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina.

Entre los demás requisitos definidos por ARCA se incluye ser mayor de 18 años y tener esa actividad como única fuente de ingresos, salvo en los casos en que se perciban planes sociales. En el caso de los profesionales universitarios, el acceso está limitado a quienes obtuvieron su título hace menos de dos años, siempre que la institución de origen no cobre matrículas o cuotas.

Cómo tramitar el monotributo promovido de ARCA

El trámite para adherirse al Monotributo Promovido es totalmente virtual y gratuito, y se realiza a través del portal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El primer paso consiste en contar con la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y la Clave Fiscal activa. Una vez dentro del servicio “Monotributo”, el contribuyente debe seleccionar la opción “Darse de Alta” en el régimen simplificado y registrar las actividades económicas que llevará adelante.

Monotributo
Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

Durante el proceso de inscripción, es necesario elegir correctamente el tipo de monotributo correspondiente, seleccionando la opción “Como trabajador promovido”. El sistema solicita luego información sobre la actividad, como la facturación anual estimada, la fecha de inicio y los datos del establecimiento, en caso de existir. En este paso también se elige la obra social y se indica si se incluirán familiares dentro de la cobertura.

Al finalizar el procedimiento y confirmar la información, ARCA emite de inmediato la constancia digital de inscripción al régimen de trabajador promovido. Desde ese momento, el contribuyente puede acceder a su credencial de pago y comenzar a emitir facturas de Clase “C”, destinadas a pequeños contribuyentes. Para conservar el beneficio, resulta esencial mantener los requisitos de ingresos y la naturaleza independiente de la actividad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

A partir de qué sueldo ARCA comienza a cobrar Impuesto a las Ganancias en noviembre 2025

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

ARCA modificó los planes de facilidades de pago para noviembre 2025: cómo cambió

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Todavía falta: cuándo se unifica el pago particular del monotributo de ARCA para CABA

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

De esta forma podés obtener un 100% de reintegro en el monotributo de ARCA

ARCA informó que muchas personas incluidas en el régimen podrán gozar de beneficios exclusivos

ARCA ofrece un reintegro especial para monotributistas que alquilen: de qué se trata

ARCA informó que habrá nuevos cambios para el Monotributo en CABA en el 2026.

Cómo es el cambio clave que tendrá el Monotributo de ARCA para CABA y qué modificaciones tiene el sistema

Rating Cero

 Ariana mostró en redes sociales las primeras imágenes del look que usará durante el evento.

La impresionante transformación de Ariana Grande: furror por su cambio de look

Marcelo Tinelli, su hija Juanita y un difícil momento familiar.

La respuesta de Marcelo Tinelli a las críticas de su hija Juanita tras la denuncia por amenazas

Los rumores sugieren que el equipo podría tener su propia serie. Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions. Por el momento, marvel aún no la ha anunciado.

Kang era el gran villano de Marvel pero los problemas con el actor cambiaron los planes: ¿contra qué superhéroes se iba a enfrentar?

La mezcla de actores consagrados con personas vinculadas al caso real (algunas aparecen interpretándose a sí mismas) aporta verosimilitud y fuerza emocional a la narración. Netflix lista el título como parte de su catálogo de dramas sociales argentinos.
play

Esta película con Natalia Oreiro ya sorprendió a todo el mundo del cine y ahora se puede ver en Netflix: de qué se trata

Grandes nombres y emociones intensas marcan el mes en la plataforma de streaming.
play

Las mejores 2 películas de Netflix para ver en noviembre 2025: te van a volar la cabeza

Esta comedia presenta a un hijo con el corazón roto y su madre sobreprotectora.
play

Es una comedia española de Netflix y es ideal para cuando estás triste: no pararás de reír

últimas noticias

Pese a la violenta actitud, no hubo heridos en el Instituto Médico Platense

Furia en una clínica de La Plata: quiso retirar a su madre sin el alta y destrozó el hall con un fierro

Hace 14 minutos
El enigmático caso de una desaparición que sigue conmoviendo cada vez que la recordamos

Esta desaparación ya superó los 18 años y sigue sin resolverse: qué pasó con el crimen que sacudió a Europa

Hace 21 minutos
play

Masacre en Río de Janeiro: 52% de los vecinos creen que la ciudad es más insegura tras el operativo

Hace 34 minutos
La clave, según los expertos, está en mezclar sin miedo.

Adiós al 2025: las 5 tendencias más impactantes que se vienen en 2026, según diseñadores

Hace 44 minutos
Plutón retoma su movimiento directo en Acuario, marcando un período de transformación.

Plutón está directo en Acuario: ¿qué signos tendrán más transformaciones?

Hace 48 minutos