Tomá nota: estos son los jubilados y pensionados que no van a recibir el bono de $70.000 en enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló las condiciones que excluyen a los beneficiarios del pago de este refuerzo. Por + Seguir en







Anses definió cuáles son los jubilados y pensionados que no cobran el bono de $70.000.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) volverá a entregar en enero el bono de refuerzo de $70.000.

El mismo está destinado a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, que en enero será de $349.401.

Quienes cobren un poco más recibirán un monto variable de menor valor hasta llegar a los $419.401 como tope máximo.

El aumento del primer mes del 2026 es del 2,5%. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está próximo a entregar los primeros haberes del año 2026. En ese sentido, el organismo confirmó que seguirá abonando el bono de refuerzo de ingresos de $70.000, y que quedan afuera de ese pago los jubilados y pensionados que cobren más de $349.401. Quienes cobren un poco más recibirán un monto variable de menor valor hasta llegar a los $419.401.

PUAM de ANSES Es importante mencionar que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) busca garantizar una cobertura previsional Freepik Aumenta la jubilación de ANSES Con el ajuste del 2,5% y el bono de refuerzo de $70.000 los montos de enero quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.401,58 + $70.000 = $419.401,58

Jubilación máxima: $2.350.453

PUAM: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60

PNC por Invalidez o Vejez: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60 Bono de ANSES: quiénes pueden acceder El pago completo del bono de refuerzo le corresponde a los jubilados del haber mínimo, titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), por invalidez y por vejez, y a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Los jubilados y pensionados que reciben un haber superior a la mínima también acceden a un refuerzo. En estos casos, el monto no es fijo. El sistema calcula una cifra proporcional hasta alcanzar un tope determinado por la normativa vigente, que este mes es de $419,299.

Aguinaldo ANSES Es importante mencionar que el aguinaldo es una prestación anual complementaria al haber mensual que reciben los jubilados y pensionados. Freepik Jubilados de ANSES: cuándo cobro en enero 2026 Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Jubilados que superan la mínima DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero