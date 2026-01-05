Anses definió cuáles son los jubilados y pensionados que no cobran el bono de $70.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) volverá a entregar en enero el bono de refuerzo de $70.000.
El mismo está destinado a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, que en enero será de $349.401.
Quienes cobren un poco más recibirán un monto variable de menor valor hasta llegar a los $419.401 como tope máximo.
El aumento del primer mes del 2026 es del 2,5%.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está próximo a entregar los primeros haberes del año 2026. En ese sentido, el organismo confirmó que seguirá abonando el bono de refuerzo de ingresos de $70.000, y que quedan afuera de ese pago los jubilados y pensionados que cobren más de $349.401. Quienes cobren un poco más recibirán un monto variable de menor valor hasta llegar a los $419.401.
PNC por Invalidez o Vejez: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60
Bono de ANSES: quiénes pueden acceder
El pago completo del bono de refuerzo le corresponde a los jubilados del haber mínimo, titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), por invalidez y por vejez, y a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Los jubilados y pensionados que reciben un haber superior a la mínima también acceden a un refuerzo. En estos casos, el monto no es fijo. El sistema calcula una cifra proporcional hasta alcanzar un tope determinado por la normativa vigente, que este mes es de $419,299.
Jubilados de ANSES: cuándo cobro en enero 2026
