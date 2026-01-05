IR A
Expectativa en Netflix: se viene el estreno de un thriller psicológico de 6 capítulos de 50 minutos cada uno

La plataforma genera gran expectativa con un thriller psicológico sobre el misterio de un crimen y las versiones de la historia.

Tessa Thompson interpreta a Anna Andrews en la nueva miniserie de Netflix. 

Netflix

Netflix comienza el 2026 con importantes estrenos que generan expectativa y buscan captar la atención de los suscriptores desde el primer minuto. La miniserie His & Hers, combina misterio, traición y un crimen que une el pasado con el presente de manera inquietante.

Se trata de un thriller psicológico oscuro, cargado de secretos y con un elenco de estrellas de Hollywood. Basada en el best-seller homónimo de la autora británica Alice Feeney, esta producción se suma al catálogo el 6 de enero como una de las apuestas más importantes de la plataforma para esta primera mitad del año.

Uno de los puntos más fuertes de esta producción es su reparto. Tessa Thompson, famosa por Thor y Creed, y Jon Bernthal, reconocido por The Punisher y The Bear demuestran una química eléctrica y cargada de tensión.

Con una dirección impecable a cargo de William Oldroyd, la miniserie de seis episodios de aproximadamente una hora de duración está pensada idealmente para una maratón de fin de semana. Su narrativa mantiene al espectador dudando constantemente de la inocencia de los protagonistas hasta el último segundo.

His and Hers

Además, la serie cuenta con la producción ejecutiva de la ganadora del Oscar, Jessica Chastain, lo que garantiza un estándar de calidad cinematográfica en cada uno de sus capítulos.

Netflix: sinopsis de His & hers

Anna Andrews (interpretada por Tessa Thompson) es una periodista que vive recluida, alejada de su carrera tras una serie de crisis personales. Sin embargo, su vida da un vuelco cuando se entera de un asesinato en Dahlonega, el pequeño pueblo donde creció. Motivada por una extraña obsesión, decide regresar para cubrir la noticia y buscar respuestas.

Allí se encuentra con el detective Jack Harper (Jon Bernthal), quien lidera la investigación. Lo que complica todo es que Jack es el exesposo de Anna, y ambos cargan con los escombros de una relación marcada por la tragedia.

A medida que el caso avanza, el detective comienza a sospechar que su exmujer sabe más de lo que dice, mientras que ella empieza a creer que él podría ser el responsable del crimen. La premisa es clara: en cada historia siempre hay dos versiones y alguien, inevitablemente, está mintiendo.

Tráiler de His & hers

Embed

Reparto de His & hers

  • Tessa Thompson
  • Jon Bernthal
  • Pablo Schreiber
  • Crystal Fox
  • Sunita Mani
  • Rebecca Rittenhouse
  • Tiffany Ho
  • Isabelle Kusman
  • Dave Maldonado
  • Kristen Maxwell
