Famoso actor volvió a apostar al amor: está de novio con una joven 44 años menor

El artista de 70 años está viviendo un gran presente tanto laboral como personal.

A casi dos años del accidente automovilístico que lo dejó al borde de la muerte, el presente de Roly Serrano es realmente el mejor: en el ámbito laboral está encabezando una obra teatral, y en lo personal, volvió a apostar al amor.

El actor, reconocido por su papel en El Marginal, regresó a los escenarios con la obra Suspendan la boda, la magia continúa, junto a Nazarena Vélez, Barbie Vélez, Santiago Caamaño y Nacho Castañares, en el Teatro Candilejas 1 de Villa Carlos Paz.

Pero también es feliz por la relación que tiene con una joven actriz, quien lo acompaña desde hace casi dos años, aunque no lo había hecho público hasta el momento sin tenerle miedo a la diferencia de edad. Recientemente confirmó que está con Candelaria Vicente, una joven de 26 años vinculada al ambiente artístico, es decir, 44 años menos que él.

En una reciente entrevista, el actor, que tuvo una breve participación en Los Argentos, entre otras tiras argentinas, reveló que conoció a su novia a fines del 2023 en Córdoba, cuando viajó para hacer temporada con su obra Rolando y nunca más se separaron.

Incluso, Candelaria estuvo a su lado durante toda la internación y posterior rehabilitación, en la que llegó a bajar 50 kilos. “Siento que Dios me premió con la vida y con el amor después del accidente. Puso a este ser maravilloso, mágico, en mi camino. Candelaria me acompaña, me ayuda en todo y se encarga de muchas cosas, lo que me emociona”, reconoció en diálogo con Teleshow.

Roly Serrano Candelaria Vicente

Quién es Candelaria Vicente, la novia de Roly Serrano 44 años menor

Candelaria Vicente es licenciada en teatro, estudió en la universidad de Córdoba, en el seminario Jolie Libois y, según reveló el propio Roly Serrano, “está muy comprometida con el ambiente artístico”.

Incluso fue asistente de dirección en una exitosa puesta de ópera La Boheme. Además, es profesora de Teatro y Egresada del Seminario de Teatro Jolie Libois. En invierno del 2024, fue la productora ejecutiva de Yepeto, la obra dirigida por Nicolás Cabré que Roly protagonizó en el Teatro Picadilly de Avenida Corrientes.

Recientemente ambos fueron se los vio juntos y muy enamorados en el casamiento de Coco Sily y Cinthia "Chimi" Meza, a mediados de noviembre. Si bien están viviendo juntos en Córdoba actualmente, también aseguró que “trato de cuidar mi vida íntima y preservarla de la exposición”.

