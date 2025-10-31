31 de octubre de 2025 Inicio
De esta forma podés obtener un 100% de reintegro en el monotributo de ARCA

Conocé los requisitos necesarios para acceder a este beneficio, destinado a fomentar la formalización de los contratos de alquiler.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.


ARCA
  • ARCA lanzó una bonificación exclusiva para monotributistas dedicados al alquiler de propiedades, con el objetivo de incentivar la formalización y correcta declaración de ingresos en el sector inmobiliario.
  • El beneficio consiste en un reintegro del 100% de la cuota mensual del monotributo, lo que permite a los contribuyentes eximirse del pago habitual y reducir sus costos tributarios.
  • La medida busca fomentar la transparencia y registrar los contratos de alquiler, fortaleciendo el control y la recaudación en el mercado de arrendamientos.
  • Además del reintegro total, los beneficiarios podrán acceder a otros incentivos, como la exoneración del impuesto a las transacciones bancarias y una deducción del 10% anual en el Impuesto a las Ganancias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una bonificación exclusiva destinada a los contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado del monotributo. Esta medida busca ofrecer un beneficio fiscal concreto a un grupo específico de trabajadores independientes, con un enfoque particular en el sector inmobiliario y de arrendamiento. No todos los monotributistas pueden acceder al beneficio, ya que la iniciativa está dirigida a un segmento claramente definido.

Lo tenés que saber: si no cumplís con estas obligaciones fiscales y sos monotributistas, ARCA te puede dar de baja

El requisito esencial para acceder a la bonificación es dedicarse al alquiler de propiedades. En otras palabras, el beneficio se orienta a quienes obtienen ingresos por arrendamientos y los declaran dentro del régimen del monotributo. Con esta política, ARCA apunta a fomentar la formalización de los contratos de alquiler y a incentivar la correcta declaración de ingresos en el sector inmobiliario, brindando un estímulo económico a quienes cumplen con la normativa.

ARCA
Para acceder al beneficio, los monotributistas que alquilan propiedades deben reunir una serie de condiciones específicas establecidas por ARCA. Aunque todavía no se difundieron en detalle los requisitos, resulta fundamental que los interesados consulten la normativa oficial para asegurarse de cumplir con cada punto exigido. El cumplimiento de estas condiciones es determinante para validar la solicitud y garantizar el acceso a la bonificación destinada al sector de arrendamientos.

Cómo acceder al 100% de reintegro para el monotributo de ARCA

El principal incentivo que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ofrece a los monotributistas arrendadores consiste en una bonificación del 100% sobre la cuota mensual del monotributo. Este beneficio resulta de gran relevancia, ya que permite que los contribuyentes que cumplan con los requisitos puedan eximirse del pago habitual de su obligación mensual, generando un ahorro considerable en sus costos operativos y tributarios.

La aplicación de esta bonificación total sobre la cuota se realiza de manera directa y sostenida, beneficiando al contribuyente que alquila propiedades de forma continua. Al cubrir completamente el importe mensual, ARCA busca convertir al régimen simplificado en una opción más conveniente para quienes perciben ingresos por arrendamientos y optan por regularizar su actividad dentro del marco legal.

ARCA
El propósito principal de esta medida es promover la formalización de los contratos de alquiler. Mediante un beneficio fiscal tan significativo como la exención total de la cuota, el gobierno apunta a incentivar a los propietarios a registrar sus contratos y operaciones, contribuyendo a la reducción de la informalidad en el mercado inmobiliario y al fortalecimiento de la transparencia administrativa.

Además de impulsar la formalización, la normativa busca fomentar la transparencia fiscal en el sector de arrendamientos. Al registrar las operaciones mediante contratos declarados, las autoridades obtienen un panorama más preciso del movimiento económico que genera esta actividad, facilitando la correcta recaudación y el control de las obligaciones tributarias correspondientes.

Monotributo
Cabe destacar que la bonificación mensual no constituye el único beneficio disponible para los contribuyentes alcanzados. La normativa incluye otros incentivos adicionales que reducen la carga impositiva sobre los ingresos obtenidos por alquileres, entre ellos la exoneración del impuesto a las transacciones bancarias aplicable a los movimientos vinculados directamente con la percepción de rentas por arrendamiento.

Por último, el conjunto de incentivos se completa con la posibilidad de deducir un 10% anual en el Impuesto a las Ganancias. Esta deducción representa un reconocimiento fiscal al cumplimiento y formalización de los contratos de alquiler, otorgando un alivio adicional a los contribuyentes que también tributan este impuesto por otras fuentes de ingresos o por su nivel de facturación.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Monotributo Social de ARCA: cómo podés darte de alta y cuáles son los requisitos

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

A partir de qué sueldo ARCA comienza a cobrar Impuesto a las Ganancias en noviembre 2025

ARCA informó que muchas personas incluidas en el régimen podrán gozar de beneficios exclusivos

ARCA ofrece un reintegro especial para monotributistas que alquilen: de qué se trata

ARCA informó que habrá nuevos cambios para el Monotributo en CABA en el 2026.

Cómo es el cambio clave que tendrá el Monotributo de ARCA para CABA y qué modificaciones tiene el sistema

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)

Nuevos cambios en el Impuesto a las Ganancias para exportadores e importadores

ARCA junto con AGIP crearon un sistema capaz de unir ambos pagos, con el objetivo de facilitar los trámites a sus usuarios

No más doble cuota en CABA: así se podrá pagar el Monotributo de ARCA e Ingresos Brutos juntos

