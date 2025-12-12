El mapa del mercado automotor argentino sigue reconfigurándose con la entrada de nuevas marcas internacionales. En este escenario, Forthing , la automotriz china perteneciente al gigante Dongfeng Motor Group y representada en Argentina por el importador Oriente Motors, desembarcó oficialmente en nuestro mercado, sumando un nuevo jugador de origen chino, en un año marcado por el ingreso de marcas chinas en Argentina.

Forthing arrancará con once concesionarios oficiales en distintos puntos del país, con planes de crecimiento para los próximos años. En esta primera etapa, desembarcaron con dos modelos, un SUV con tres versiones y una van para 7 pasajeros.

El SUV T5 tiene una primera versión base, con motor 1.6 naftero que entrega 120 cv y caja manual de cinco velocidades, pantalla multimedia de 10 pulgadas, control de tracción, ESP y tan solo dos airbags. El precio de este modelo es de U$S 21.950.

Luego el T5 tiene una versión híbrida , con un motor turbonaftero 1.5 litros que, combinado con un eléctrico, entregan una potencia en conjunto de 252 cv. Equipa instrumental digital y pantalla de 10 pulgadas, ocho airbags y ayudas a la conducción. El precio de este modelo es de U$S 36.190.

Por último, el T5 tiene una versión EVO , con un tinte más deportivo, motor 1.6 turbonaftero con 197 caballos de potencia, caja automática de siete marchas de doble embrague, pantalla de 10 pulgadas y ocho airbags. El precio de este modelo es de U$S 36.840.

Por otro lado, se lanzó a la venta el modelo U-Tour, una van (segmento D) con capacidad para siete pasajeros, motor 1.6 turbonaftero de 197 cv, caja AT7 de doble embrague, instrumental y pantalla de 10 pulgadas y 10 airbags. El precio de este modelo es de U$S 40.221.

forthing-u-tour

Además de su primer paquete de modelos, Forthing planea ampliar su oferta en 2026 con vehículos híbridos enchufables (PHEV) y posibles opciones completamente eléctricas, así como sedanes y vans de mayor tamaño, reconfigurando su portfolio para capturar distintas demandas del mercado. La llegada de la marca ocurre en un contexto de auge de autos chinos en Argentina, impulsado por la apertura de cupos de importación sin arancel para vehículos electrificados que reconfiguran la oferta de modelos e incentivan la competencia de precios y tecnologías en el parque automotor local.