La Libertad Avanza presentó a sus candidatos en CABA: Patricia Bullrich y Alejandro Fargosi encabezan la lista para senadores y diputados

La coalición entre el oficialismo nacional y el PRO aspira a ganar las elecciones 2025 y aportar dos senadores. “No es momento de tibios, es momento de valientes”, remarcó LLA en un comunicado.

El oficialismo confirmó la lista de candidatos en CABA.

La Alianza La Libertad Avanza (LLA) oficializó a sus candidatos en la Ciudad de Buenos Aires que competirán por lugares para las cámaras de Diputados y Senadores en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el abogado Alejandro Fargosi serán los primeros en las listas de aspirantes del oficialismo.

La funcionaria del Gobierno encabezará la lista de candidatos a senadores nacionales y estará acompañada por el economista Agustín Monteverde. El tercer y cuarto lugar lo completan Pilar Ramírez, armadora en CABA de Karina Milei, y Carlos Torrendell, actual secretario de Educación de la Nación.

En cuanto a la boleta de diputados, encabezada por el exconsejero de la Magistratura, Fargosi, irá en segundo lugar la contadora Patricia Holzman, directora ejecutiva de la Fundación Judaica y exjefa de Gabinete de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable porteño (2015-2022).

En el tercer lugar buscará revalidar su cargo el actual diputado Nicolás Emma, abogado y coordinador de la campaña de La Libertad Avanza en 2021. Ya forma parte del bloque libertario de la Cámara baja y tiene mandato hasta el 2027. Cuarta en la lista aparece la diputada nacional Sabrina Ajmechet, del riñón de Patricia Bullrich.

Recién en el quinto y sexto lugar aparecen protagonistas del PRO: se trata de Fernando De Andreis, hombre de Mauricio Macri y Antonela Giampieri secretaria parlamentaria del bloque Vamos por Más, que conduce Darío Nieto, exsecretario privado de Mauricio Macri.

Elecciones 2025: los candidatos de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires

Lista Senadores

  • Patricia Bullrich
  • Agustín Monteverde
  • Pilar Ramírez
  • Carlos Torrendell

Lista Diputados

  • Alejandro Eduardo Fargosi
  • Patricia Holzman
  • Nicolas Mario Emma
  • Sabrina Ajmechet
  • Fernando de Andreis
  • Antonela Giampieri
  • Andres Leone
  • Valeria Rodrigues Trimarchi
  • Fernando Pedrosa
  • María Fernanda Araujo
  • Lautaro Saponaro
  • Paloma Linik
  • Juan Manuel Bensusan
  • Guadalupe Baulos
  • Roberto Andrés Campos
  • Daiana Bravo Ckacka
  • Hector Francisco Aguirre
  • Cristina Liliana Ballesteros
  • Alberto Arco
  • María Vildoza
  • Arturo García Rams
Los candidatos a senadores por la Alianza La Libertad Avanza (LLA).

