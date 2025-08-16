La Libertad Avanza presentó a sus candidatos en CABA: Patricia Bullrich y Alejandro Fargosi encabezan la lista para senadores y diputados La coalición entre el oficialismo nacional y el PRO aspira a ganar las elecciones 2025 y aportar dos senadores. “No es momento de tibios, es momento de valientes”, remarcó LLA en un comunicado. Por







El oficialismo confirmó la lista de candidatos en CABA.

La Alianza La Libertad Avanza (LLA) oficializó a sus candidatos en la Ciudad de Buenos Aires que competirán por lugares para las cámaras de Diputados y Senadores en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el abogado Alejandro Fargosi serán los primeros en las listas de aspirantes del oficialismo.

La funcionaria del Gobierno encabezará la lista de candidatos a senadores nacionales y estará acompañada por el economista Agustín Monteverde. El tercer y cuarto lugar lo completan Pilar Ramírez, armadora en CABA de Karina Milei, y Carlos Torrendell, actual secretario de Educación de la Nación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/antogiampieri88/status/1956835242196533552?s=46&partner=&hide_thread=false Voy a ser candidata a Diputada Nacional en la alianza LLA+ PRO. Vamos a ganar en Octubre. pic.twitter.com/dMJXIfxFen — Anto Giampieri (@antogiampieri88) August 16, 2025 En cuanto a la boleta de diputados, encabezada por el exconsejero de la Magistratura, Fargosi, irá en segundo lugar la contadora Patricia Holzman, directora ejecutiva de la Fundación Judaica y exjefa de Gabinete de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable porteño (2015-2022).

En el tercer lugar buscará revalidar su cargo el actual diputado Nicolás Emma, abogado y coordinador de la campaña de La Libertad Avanza en 2021. Ya forma parte del bloque libertario de la Cámara baja y tiene mandato hasta el 2027. Cuarta en la lista aparece la diputada nacional Sabrina Ajmechet, del riñón de Patricia Bullrich.

Recién en el quinto y sexto lugar aparecen protagonistas del PRO: se trata de Fernando De Andreis, hombre de Mauricio Macri y Antonela Giampieri secretaria parlamentaria del bloque Vamos por Más, que conduce Darío Nieto, exsecretario privado de Mauricio Macri.