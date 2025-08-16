La Libertad Avanza presentó a sus candidatos en CABA: Patricia Bullrich y Alejandro Fargosi encabezan la lista para senadores y diputados

La Alianza La Libertad Avanza (LLA) oficializó a sus candidatos en la Ciudad de Buenos Aires que competirán por lugares para las cámaras de Diputados y Senadores en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el abogado Alejandro Fargosi serán los primeros en las listas de aspirantes del oficialismo.
La funcionaria del Gobierno encabezará la lista de candidatos a senadores nacionales y estará acompañada por el economista Agustín Monteverde. El tercer y cuarto lugar lo completan Pilar Ramírez, armadora en CABA de Karina Milei, y Carlos Torrendell, actual secretario de Educación de la Nación.
En cuanto a la boleta de diputados, encabezada por el exconsejero de la Magistratura, Fargosi, irá en segundo lugar la contadora Patricia Holzman, directora ejecutiva de la Fundación Judaica y exjefa de Gabinete de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable porteño (2015-2022).
En el tercer lugar buscará revalidar su cargo el actual diputado Nicolás Emma, abogado y coordinador de la campaña de La Libertad Avanza en 2021. Ya forma parte del bloque libertario de la Cámara baja y tiene mandato hasta el 2027. Cuarta en la lista aparece la diputada nacional Sabrina Ajmechet, del riñón de Patricia Bullrich.
Recién en el quinto y sexto lugar aparecen protagonistas del PRO: se trata de Fernando De Andreis, hombre de Mauricio Macri y Antonela Giampieri secretaria parlamentaria del bloque Vamos por Más, que conduce Darío Nieto, exsecretario privado de Mauricio Macri.
Lista Senadores
- Patricia Bullrich
- Agustín Monteverde
- Pilar Ramírez
- Carlos Torrendell
Lista Diputados
- Alejandro Eduardo Fargosi
- Patricia Holzman
- Nicolas Mario Emma
- Sabrina Ajmechet
- Fernando de Andreis
- Antonela Giampieri
- Andres Leone
- Valeria Rodrigues Trimarchi
- Fernando Pedrosa
- María Fernanda Araujo
- Lautaro Saponaro
- Paloma Linik
- Juan Manuel Bensusan
- Guadalupe Baulos
- Roberto Andrés Campos
- Daiana Bravo Ckacka
- Hector Francisco Aguirre
- Cristina Liliana Ballesteros
- Alberto Arco
- María Vildoza
- Arturo García Rams
Los candidatos a senadores por la Alianza La Libertad Avanza (LLA).