El beneficio de $85.000 de ANSES para familias por el que todavía hay tiempo para anotarse

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga en agosto una ayuda por hijo para titulares de la Asignación Universal por Hijo y del Sistema Único de Asignaciones Familiares.

El beneficio se paga hasta 60 días después de presentar el certificado.

El beneficio se paga hasta 60 días después de presentar el certificado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene en agosto de 2025 el pago de la Ayuda Escolar Anual de $85.000 por hijo, dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Este beneficio se acredita una vez por año a quienes presenten el certificado escolar antes del 31 de diciembre de 2025.

El Programa Volver al Trabajo otorga $78.000 y capacitación para facilitar la inserción laboral.
La ayuda escolar alcanza los $85.000 por hijo en agosto.

La ayuda escolar alcanza los $85.000 por hijo en agosto.

Qué es la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Es una asignación que se abona una vez al año a familias con hijos en edad escolar, con el fin de cubrir parte de los gastos que demanda la educación, garantizando que los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad cuenten con recursos para su educación.

Monto de la Ayuda Escolar de ANSES

En agosto 2025, el monto es de $85.000 por hijo y se deposita en la misma cuenta donde el titular cobra la AUH o el SUAF, aproximadamente 60 días después de presentar un certificado que certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar de ANSES

  • Titulares de Asignación Familiar por Hijo.

  • Titulares de Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad.

  • Titulares de Asignación Universal por Hijo.

  • Titulares de Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.

Hasta cuándo hay tiempo para anotarse a la Ayuda Escolar de ANSES

El plazo límite para presentar el certificado escolar y acceder al pago es el 31 de diciembre de 2025. El pago se habilita tras la validación de la Libreta AUH.

El trámite está disponible hasta el 31 de diciembre de 2025.

El trámite está disponible hasta el 31 de diciembre de 2025.

Cómo me anoto a la Ayuda Escolar Anual de ANSES

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Acceder a la sección "Hijos" y seleccionar "Presentar Certificado Escolar".

  • Generar y descargar el formulario PS 2.68.

  • Llevarlo a la escuela para que sea completado y sellado.

  • Subirlo a Mi ANSES o presentarlo en una oficina.

