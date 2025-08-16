El mensaje de Javier Milei, tras la afiliación de Luis Petri a LLA: "Bienvenido a las Fuerzas del Cielo"

El Presidente saludó al ministro de Defensa y flamante candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Mendoza, en alianza con UCR, tras firmar su pase al partido violeta.

Tras la confirmación de la candidatura del ministro de Defensa, Luis Petri, que se postulará para competir en octubre por una banca en la Cámara de Diputados, representando a la provincia de Mendoza , el funcionario del Gobierno se afilió a La Libertad Avanza y recibió el apoyo del presidente Javier Milei : "Bienvenido a las Fuerzas del Cielo, queridísimo Luis" , expresó.

Petri será candidato a diputado en Mendoza y dejará otra vacante en el Gabinete de Javier Milei

Junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , Petri se mostró feliz tras la firma de los papeles que lo depositan en las filas del partido violeta. "En diciembre de 2023 tomé la decisión de sumarme al proyecto de cambio profundo que inició el presidente Javier Milei. Con el orgullo y la responsabilidad de representar a mi provincia, Mendoza, doy un paso más: me afilio a La Libertad Avanza ", aseguró, en su cuenta de X.

En ese mismo sentido, agregó: "Javier Milei encarna el futuro de la Argentina: un país que se levanta sobre la base de la libertad, el orden y la valentía. Y los mendocinos sabemos mejor que nadie que ese futuro se construye con trabajo, esfuerzo, mérito y coraje ".

Además, añadió: " Esta afiliación no es solo un acto formal: es una declaración de principios, una reafirmación de mi compromiso con el cambio real y con cada argentino que quiere vivir en una Nación libre y próspera . Porque no vamos a detenernos hasta cambiar la Argentina para siempre".

Luego de conocerse la noticia de la postulación y posterior afiliación, Karina Milei le dedicó un posteo a Petri, en el que le dio la bienvenida oficial a La Libertad Avanza.

"Desde el 22 de octubre de 2023, Luis viene trabajando junto a nosotros, defendiendo con determinación las ideas de la libertad y enfrentando, desde el Ministerio de Defensa, a quienes durante años desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas y debilitaron nuestra soberanía", expresó la hermana del presidente Milei.

En su cuenta de la red social X, agregó: "Hoy sella su paso a La Libertad Avanza. Gracias Luis por acompañarnos en la enorme tarea de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina". Petri, con chances amplias de ser electo diputado nacional, dejaría el cargo en Defensa el 10 de diciembre próximo, tras dos años en funciones.

La noticia, adelantada por la periodista Liliana Franco en Ámbito, y confirmada luego por el propio Petri en su cuenta de X, modifica el escenario electoral actual y obliga a Milei a buscar reemplazos para dos ministerios sensibles, justo en un contexto donde el oficialismo necesita mostrar solidez.

La noticia, adelantada por la periodista Liliana Franco en Ámbito, y confirmada luego por el propio Petri en su cuenta de X, modifica el escenario electoral actual y obliga a Milei a buscar reemplazos para dos ministerios sensibles, justo en un contexto donde el oficialismo necesita mostrar solidez.

Tanto la cartera de Seguridad como la de Defensa son áreas en las que el Presidente delegó en los liderazgos de Bullrich y Petri, a quienes manifestó públicamente su aprecio. Por el momento, no se dieron a conocer posibles nombres para cubrir estos puestos.

"Acepto con orgullo el ofrecimiento del presidente Javier Milei para encabezar la lista a diputados nacionales por mi amada Mendoza en las elecciones de octubre", publicó Petri en sus redes oficiales al dar a conocer su candidatura.