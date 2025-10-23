23 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuenta DNI tiene un descuento en medicamentos durante octubre 2025: qué días se puede aprovechar

Durante octubre, la billetera virtual del Banco Provincia brinda descuentos ilimitados en productos de salud y cuidado personal.

Por
Este mes se destacan nuevas promociones.

Este mes se destacan nuevas promociones.

Banco Provincia
  • Durante octubre 2025, Cuenta DNI ofrece un 10% de descuento en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, sin límite de reintegro.
  • El beneficio incluye medicamentos, productos de higiene y artículos de cuidado personal, generando un ahorro directo en un rubro esencial.
  • La promoción impulsa la digitalización de los pagos y consolida a Cuenta DNI como una herramienta práctica para administrar el dinero diario.
  • Junto a otros descuentos en ferias, universidades, librerías y comercios locales, el Banco Provincia refuerza su apoyo al consumo y la inclusión financiera.
Descuentos de hasta un 30% en bares y restaurantes por el día de la madre: cómo acceder al beneficio
Te puede interesar:

Descuentos de hasta un 30% en bares y restaurantes por el día de la madre: cómo acceder al beneficio

La billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, lanzó una de las promociones más destacadas del mes de octubre. El beneficio se centra en farmacias y perfumerías, un rubro esencial para la economía familiar. La promoción se activa todos los miércoles y jueves, cuando los usuarios pueden realizar sus compras y acceder a reintegros significativos en los comercios adheridos, impulsando así el uso de esta herramienta de pago digital.

Lo que distingue a esta propuesta frente a otras ofertas es la condición de reintegro sin tope. Mientras la mayoría de las billeteras virtuales establecen un límite máximo de devolución por día o por mes, la promoción de Cuenta DNI permite que el ahorro sea directamente proporcional al monto total gastado. Esta característica busca aliviar el presupuesto de los usuarios, especialmente en la adquisición de medicamentos, productos de higiene personal o artículos de alto valor.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

En la práctica, esta iniciativa no solo ofrece un alivio económico, sino que también impulsa la digitalización de los medios de pago en la Provincia. Al eliminar el límite de reintegro en un sector clave como el farmacéutico, el Banco Provincia consolida a Cuenta DNI como una herramienta eficaz para la gestión diaria del dinero. Se convierte así en un incentivo para que más personas adopten los pagos digitales y aprovechen la posibilidad de maximizar sus descuentos con cada compra.

Cuál es el descuento en medicamentos con Cuenta DNI durante octubre 2025

Durante octubre de 2025, la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece a sus usuarios un 10% de descuento en compras realizadas en farmacias y perfumerías. El beneficio incluye la adquisición de medicamentos, tanto recetados como de venta libre, y productos esenciales de salud e higiene. Está disponible todos los miércoles y jueves del mes, y se aplica al pagar mediante la aplicación en los comercios adheridos, brindando un alivio sostenido en un rubro de alto impacto para el presupuesto familiar.

Lo que diferencia esta promoción de otras dentro del programa de descuentos de Cuenta DNI es su modalidad de reintegro sin tope máximo. A diferencia de otros beneficios que establecen límites diarios o semanales, el 10% se calcula sobre el total de la compra, lo que permite que el ahorro crezca de manera proporcional al gasto. Esta política resulta especialmente beneficiosa para quienes deben adquirir tratamientos costosos o grandes volúmenes de productos, ya que el descuento acompaña la magnitud del consumo.

CUENTA DNI

En resumen, el beneficio de Cuenta DNI en farmacias y perfumerías durante octubre de 2025 ofrece un 10% de descuento los días miércoles y jueves, sin límite de reintegro. Su principal atractivo radica en garantizar un ahorro real y acumulativo para los usuarios del Banco Provincia. De este modo, la iniciativa no solo promueve el uso de la billetera digital, sino que también contribuye a aliviar los gastos vinculados a la salud y el bienestar cotidiano.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025

Durante octubre, el Banco Provincia acompaña a los bonaerenses con una nueva serie de promociones exclusivas disponibles a través de la billetera digital Cuenta DNI. Estas acciones buscan impulsar el consumo local, apoyar a los pequeños comercios y brindar un alivio económico a los usuarios mediante descuentos y facilidades de pago en distintos rubros esenciales.

Cuenta DNI
Este beneficio permitirá que los usuarios disfruten de un ahorro directo y sin complicaciones, haciendo uso de la billetera virtual en el momento de la compra.

Este beneficio permitirá que los usuarios disfruten de un ahorro directo y sin complicaciones, haciendo uso de la billetera virtual en el momento de la compra.

  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona (equivalente a una compra de $15.000).
  • Universidades: hasta 40% de descuento diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de toda la provincia, sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves en comercios adheridos, sin límite de reintegro.
  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app, en locales participantes.

De este modo, el Banco Provincia refuerza su compromiso con la inclusión financiera y el fortalecimiento del consumo interno, ofreciendo a los usuarios de Cuenta DNI beneficios concretos que facilitan la gestión de sus finanzas personales y promueven el desarrollo económico local.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria.  

Uno por uno: estos son los descuentos que tiene Cuenta DNI para cada día que queda de octubre 2025

Hoy existen tres caminos posibles frente a una multa.

Cómo podés reclamar las multas de tránsito y acceder a descuentos particulares

Esta herramienta tradicional del sistema financiero permite obtener ganancias sin exponerse a la volatilidad del mercado.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 5 millones de pesos a 30 días en octubre 2025

Una novedad de la app del Banco Provincia.

Qué reintegro particular tiene Cuenta DNI para estudiantes universitarios en el final de octubre 2025

La tasa efectiva anual (TEA) de las operaciones online se ubica en 54,07%, frente al 39,84% de las efectuadas en ventanilla.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 4.000.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Cómo revisar el estado de tus movimientos y presentar un reclamo efectivo.

Caída de Mercado Pago: qué podés hacer si te quedó pendiente una transferencia por billetera virtual

Rating Cero

Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

Marley se realizó una operación en siete mintuos.

Operaron a Marley: qué le pasó y cuánto duró la intervención

La producción construye un relato que presenta un muerto viviente con problemas existenciales que desarrolla sentimientos genuinos por una joven humana.
play

Es una extraña historia de amor, pero brilla en Netflix

Ingresaron nuevas películas imperdibles. 
play

Esta película plagada de estrellas tiene misterio y mantiene el suspenso hasta el final: está siendo furor en Netflix

Charly García festejó su cumpleaños número 74 rodeado de amigos y familiares

Charly García festejó su cumpleaños número 74 rodeado de amigos y familiares

Rosalía anunció en un directo de TikTok que LUX saldrá a la venta el 7 de noviembre.

La impresionante transformación de Rosalía: el inusual cambio de look que impacta

últimas noticias

Cristina Kirchner hizo un duro análisis de la atualidad del país.

El mensaje de Cristina a tres días de las elecciones: "Es Milei y el ajuste permanente o la Argentina"

Hace 6 minutos
Caputo confirmó el rumbo económico y habló de la reforma impositiva y laboral.

A tres días de las elecciones, el audaz pronóstico de Caputo sobre el dólar: "El lunes no pasa nada"

Hace 8 minutos
El salario pretendido por los argentinos subió en septiembre. 

De cuánto es el sueldo promedio pretendido por los argentinos

Hace 20 minutos
Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

Hace 30 minutos
Marley se realizó una operación en siete mintuos.

Operaron a Marley: qué le pasó y cuánto duró la intervención

Hace 43 minutos