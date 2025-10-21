Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 4.000.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Esta opción se volvió muy atractiva en este mes. Con una tasa del 44% anual, el depósito puede generar más de 140 mil pesos en solo 30 días.

La tasa efectiva anual (TEA) de las operaciones online se ubica en 54,07%, frente al 39,84% de las efectuadas en ventanilla. Redes Sociales

Con el cambio en las tasas y cierta estabilidad inflacionaria, muchos ahorristas vuelven a considerar al plazo fijo como una opción segura y previsible para obtener rendimientos sin asumir grandes riesgos. La reciente estabilidad del tipo de cambio y el retorno de algunas restricciones cambiarias impulsaron nuevamente este instrumento, que sigue siendo una de las alternativas más tradicionales para quienes buscan resguardar el valor de sus pesos a corto plazo.

Desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria para los depósitos, cada entidad financiera define libremente los porcentajes que ofrece, generando una marcada competencia entre bancos públicos, privados y digitales. Esto abrió un abanico de posibilidades, con diferencias que pueden traducirse en ganancias muy dispares incluso en operaciones de apenas 30 días.

En este contexto, resulta clave comparar las tasas nominales y efectivas que ofrecen las distintas entidades para aprovechar al máximo los intereses generados, sobre todo cuando el monto invertido, como en este caso, 4 millones de pesos, puede representar una diferencia importante en el rendimiento mensual.

Cuánto ganás por depositar $4.000.000 en un plazo fijo según el banco

De acuerdo con las simulaciones oficiales del Banco Central, las tasas varían según el canal utilizado para realizar la operación. En sucursal, la tasa nominal anual (TNA) promedio se mantiene en torno al 34%, mientras que de forma electrónica alcanza el 44%, lo que representa una ventaja considerable para quienes operan por home banking o aplicaciones para el celular.

Con esos valores, un plazo fijo de 4 millones de pesos a 30 días generaría una ganancia de $111.780,82 en sucursal, alcanzando un total de $4.111.780,82 al vencimiento. En cambio, si la operación se realiza de manera digital, los intereses se elevan a $144.657,53, y el monto total asciende a $4.144.657,53.

Estas cifras permiten ver que los depósitos electrónicos son los más convenientes, ya que además de ofrecer mayores tasas, permiten operar de manera más ágil y segura. En promedio, la tasa efectiva anual (TEA) de las operaciones online se ubica en 54,07%, frente al 39,84% de las efectuadas en ventanilla.

Dinero plata sueldo efectivo Redes sociales

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

El último relevamiento de expectativas del Banco Central (REM) estima una inflación del 2% para octubre, lo que implica que los plazos fijos continúan ofreciendo un rendimiento real positivo, especialmente los realizados en bancos con tasas superiores al promedio.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF o el Banco Voii, la rentabilidad supera en más de un punto porcentual a la inflación esperada. Sin embargo, los especialistas advierten que los rendimientos pueden variar según los movimientos del mercado, por lo que recomiendan renovar mensualmente tanto el capital como los intereses para capitalizar las ganancias y mantener el poder adquisitivo de los ahorros.