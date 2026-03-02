2 de marzo de 2026 Inicio
Cuenta DNI confirmó los descuentos que tendrá para marzo 2026: cuáles son las principales variantes

Desde marzo, las compras en carnicerías, granjas, pescaderías y otros comercios de barrio contarán con un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro semanal.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

 

  • Cuenta DNI amplía en marzo el 20% de descuento en comercios de cercanía (incluye carnicerías) de lunes a viernes, con tope semanal de $5.000.
  • Mantiene 25% de ahorro en gastronomía los fines de semana y 25% en tiendas Full de YPF, ambos con reintegro máximo de $8.000 por semana.
  • Ofrece 40% en ferias y mercados bonaerenses y en comercios dentro de universidades, con tope de $6.000 semanales.
  • Suma beneficios acumulables: 10% en librerías (lunes y martes) y 10% en farmacias y perfumerías (miércoles y jueves), además de promociones en supermercados toda la semana.

Durante marzo, Cuenta DNI refuerza su esquema de descuentos con una modificación importante en uno de los rubros más utilizados por las familias. El beneficio en comercios de barrio —que incluye carnicerías, granjas y pescaderías— se extenderá ahora de lunes a viernes, ampliando significativamente las posibilidades de ahorro. La promoción ofrece un 20% de reintegro con un tope semanal de $5.000, lo que permite distribuir las compras a lo largo de la semana y organizar mejor el presupuesto destinado a productos esenciales.

La promoción de Cuenta DNI que te permite ahorrar en compras básicas.
Así podés ahorrar $6.000 en compras básicas con Cuenta DNI en el final de febrero 2026

Además de esta novedad, la billetera digital mantiene vigentes sus promociones más valoradas por los usuarios. Los descuentos en el sector gastronómico continuarán activos durante los fines de semana, incentivando salidas y encuentros con ahorro incluido. También seguirán disponibles los beneficios en ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías, abarcando así una amplia variedad de consumos cotidianos y ofreciendo alternativas concretas para aliviar el impacto de los gastos mensuales.

Para no perder ninguna oportunidad, desde el 2 de marzo se podrá consultar el cronograma completo de beneficios en los canales oficiales de Banco Provincia en Instagram, Facebook y X. Allí estarán detallados los días específicos de cada promoción, los topes de reintegro y las condiciones de uso. Esta información resulta clave para planificar las compras con anticipación y aprovechar al máximo cada descuento disponible a través de la aplicación.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026

  • Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.
  • Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.
  • Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.
  • Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.
