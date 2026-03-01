1 de marzo de 2026 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 700.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Continúa siendo una herramienta sencilla y de bajo riesgo para quienes priorizan previsibilidad, aunque el rendimiento real dependerá del escenario económico.

  • El plazo fijo vuelve a ganar protagonismo ante la volatilidad económica ya que los ahorristas buscan proteger su dinero frente a la inflación.

  • Las tasas se actualizan con frecuencia según el contexto financiero. Actualmente, muchas TNAs se ubican entre el 23% y el 28%.

  • Algunas entidades ofrecen mejores tasas al operar de forma digital. Los canales online agilizan el trámite y suman incentivos adicionales.

  • Una TNA del 37,5% mejora el rendimiento mensual de forma significativa. Con $700.000 invertidos a 30 días se pueden obtener más de $14.000 en intereses.

En un contexto económico marcado por la volatilidad y la necesidad de resguardar el poder adquisitivo, el plazo fijo vuelve a posicionarse como una de las opciones más consultadas por los ahorristas argentinos. Con tasas que se actualizan mes a mes y expectativas puestas en la evolución de la inflación, muchos se preguntan cuánto se puede ganar hoy con Inversioes a 30 días.

Depositar $700.000 en marzo de 2026 en un plazo fijo tradicional implica evaluar la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente que ofrecen los bancos. Dependiendo del porcentaje establecido por cada entidad financiera, el rendimiento mensual puede variar y generar una diferencia significativa en los intereses obtenidos al vencimiento. La clave está en comparar las tasas disponibles antes de confirmar la operación.

Cuánto ganas por depositar $700.000 en un plazo fijo según el banco

plazo fijo

En la actualidad, distintos bancos están ofreciendo un TNA que, en líneas generales, se ubican en una franja que va del 23% al 28%. No obstante, algunas entidades mejoran esos porcentajes cuando la operación se realiza de manera online, una estrategia que busca fomentar el uso de canales digitales y simplificar el trámite para los clientes.

Tomando como referencia una TNA del 37,5%, como la publicada por el Banco Nación, una inversión de $700.000 a 30 días generaría cerca de $14.383,56 en intereses. De esta manera, al cumplirse el plazo, el ahorrista recibiría aproximadamente $714.383,56 en total, suma que incluye tanto el capital invertido como la rentabilidad obtenida en ese período.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.

Ahora llegó a la gran N roja, Mi gran boda griega 3, la comedia de 2023 que es tendencia en este momento y ya está disponible para que puedan disfrutarla desde la comodidad de tu casa. 
Tendencia en Netflix: cuál es la trama de Mi gran boda griega 3, la comedia romántica que es de lo más visto

La mediática permanece en un centro neuropsiquiátrico bajo un hermetismo total.

¿Qué pasa con Leevon Kennedy? De la desaparición en redes a su internación forzada

Con este premio, la directora se ubicó entre las referentes del cine regional.
"La ultraderecha vino a destruirlo todo": el duro mensaje de Dolores Fonzi tras ganar el Goya

La chilena insultó sin piedad a la ex GH 2011, que no dudó en hacerle un boicot.

¡Guerra en Gran Hermano! Pincoya y Solange se cruzaron a los gritos: "Puta y barata"

La actriz protagonizó un fuerte cruce que duró más de 20 minutos y donde tuvo que intervenir la policía.

"Estaba sacada": una famosa humorista enfureció tras un violento choque en plena avenida

La serie de Fórmula 1 que es furor en Netflix.
Esta famosa serie deportiva tiene una nueva temporada en Netflix y ya alcanzó lo más visto: cuál es

