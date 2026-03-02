AUE de ANSES: cuándo cobro con aumento en marzo 2026

Calendario de pagos y montos Asignación Universal por Embarazo (AUE) para marzo 2026.
La AUE es un refuerzo para embarazadas y personas gestantes en situación de vulnerabilidad que otorga ANSES.
Está destinada a personas embarazadas a partir de la semana 12 de gestación.
La modalidad de cobro es la misma que la de la AUH: ANSES otorga el 80% del total y retiene el 20% restante hasta la presentación de la documentación.
El calendario de pagos comienza el 10 de marzo y se organiza según la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Embarazo (AUE), junto a las jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondiente a marzo de 2026. Este mes, las prestaciones del organismo previsional recibirán una actualización del 2,9%, ajuste que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero calculado por el INDEC.
La AUE, un apoyo económico destinado a embarazadas y personas gestantes en situación de vulnerabilidad social, tiene un monto equivalente al de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La AUE se cobra con el mismo esquema que la AUH: ANSES entrega un 80% y el 20% restante lo retiene hasta que la persona solicitante del beneficio social entrega la Acreditación de la Asignación por Embarazo para Protección Social.
AUE de ANSES: quiénes pueden acceder
La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga la AUE a personas embarazadas a partir de la semana 12 de gestación que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
Personas desocupadas (incluye cónyuge o conviviente).
Trabajadoras informales con ingresos inferiores al salario mínimo.
Monotributistas sociales.
Trabajadoras de casas particulares registradas.
Personas inscriptas en programas sociales.
Se trata de una prestación que busca garantizar el acceso a controles de salud y un ingreso básico durante el embarazo.
Monto de la AUE de ANSES en marzo 2026
Los montos de la Asignación por Embarazo (AUE) se actualizan por la Ley de Movilidad, al igual que otras prestaciones sociales. En marzo de 2026, con el incremento del 2,9%, la asignación mantiene el mismo valor que la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Entonces, tras la última actualización, la AUH y la AUE ascienden a $132.813 por hijo. Sin embargo, de ese total se abona mensualmente el 80%, es decir, $106.250, ya que el 20% restante es retenido por ANSES hasta la presentación de la documentación correspondiente.
Para cobrar ese 20% retenido, es necesario completar el formulario "Acreditación de la Asignación por Embarazo para Protección Social", disponible en Anses.gob.ar.
Con el formulario completo, la persona debe acercarse a una oficina de ANSES con turno previo. El plazo para realizar este trámite es de hasta 12 meses desde la finalización del embarazo, ya sea por nacimiento, nacimiento sin vida o interrupción.
AUE de ANSES: calendario de pagos de marzo 2026
El calendario de pagos de marzo de 2026 ya fue confirmado y organiza las fechas de cobro según la terminación del DNI de cada beneficiario, como cada prestación de ANSES. Las fechas de cobro de la Asignación por Embarazo (AUE) en marzo de 2026 quedan así: