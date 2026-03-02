AUE de ANSES: cuándo cobro con aumento en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó las fechas de cobro y los montos actualizados de la Asignación Universal por Embarazo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Embarazo ( AUE ), junto a las jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondiente a marzo de 2026. Este mes, las prestaciones del organismo previsional recibirán una actualización del 2,9%, ajuste que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero calculado por el INDEC.

La AUE, un apoyo económico destinado a embarazadas y personas gestantes en situación de vulnerabilidad social, tiene un monto equivalente al de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La AUE se cobra con el mismo esquema que la AUH: ANSES entrega un 80% y el 20% restante lo retiene hasta que la persona solicitante del beneficio social entrega la Acreditación de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga la AUE a personas embarazadas a partir de la semana 12 de gestación que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos que recibirán los titulares de la AUE durante el sexto mes del año.

Se trata de una prestación que busca garantizar el acceso a controles de salud y un ingreso básico durante el embarazo.

Los montos de la Asignación por Embarazo (AUE) se actualizan por la Ley de Movilidad, al igual que otras prestaciones sociales. En marzo de 2026 , con el incremento del 2,9% , la asignación mantiene el mismo valor que la Asignación Universal por Hijo ( AUH ).

Entonces, tras la última actualización, la AUH y la AUE ascienden a $132.813 por hijo. Sin embargo, de ese total se abona mensualmente el 80%, es decir, $106.250, ya que el 20% restante es retenido por ANSES hasta la presentación de la documentación correspondiente.

Para cobrar ese 20% retenido, es necesario completar el formulario "Acreditación de la Asignación por Embarazo para Protección Social", disponible en Anses.gob.ar.

Con el formulario completo, la persona debe acercarse a una oficina de ANSES con turno previo. El plazo para realizar este trámite es de hasta 12 meses desde la finalización del embarazo, ya sea por nacimiento, nacimiento sin vida o interrupción.

AUE de ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

El calendario de pagos de marzo de 2026 ya fue confirmado y organiza las fechas de cobro según la terminación del DNI de cada beneficiario, como cada prestación de ANSES. Las fechas de cobro de la Asignación por Embarazo (AUE) en marzo de 2026 quedan así: