El ataque de Javier Milei a los industriales y a la oposición: "Por eso defienden tanto a Don Chatarrín"







El Presidente apuntó esta mañana contra los empresarios Paolo Rocca (CEO del Grupo Techint), Javier Madanes Quintanilla (CEO de Fate y Aluar) y Roberto Méndez (CEO de Neumen).

El presidente Javier Milei apuntó en el discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias contra los empresarios Paolo Rocca (CEO del Grupo Techint), Javier Madanes Quintanilla (CEO de Fate y Aluar) y Roberto Méndez (CEO de Neumen), cuando tocó el tema de exportaciones y cruzó a la oposición de "corruptos": "Pagaban el triple y se llevaban la diferencia, manga de corruptos, por eso defienden a Don Chatarrín", expresó.

En sintonía con el tono sarcástico e histriónico que dominó buena parte de su discurso, el mandatario volvió a cargar contra un grupo de empresarios, chicaneó con apodos con “Don Chatarrín de los Tubitos Caros” y "Piedrita", para referirse a Rocca, “Don Gomita Alumínica”, por Javier Madanes Quintanilla, el empresario que cerró la fábrica de neumáticos Fate y controla Aluar, el único productor de aluminio nacional. "¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien?“, expresó.

Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de… — Javier Milei (@JMilei) February 26, 2026 Además, añadió: “Entiendo que para un puñado de corruptos la respuesta es sí. Demás está decir que para este gobierno la respuesta es no. Si pensáramos en términos de utilitarismo político, la respuesta es clara, ya que beneficiar a un puñado de personas perjudicando a casi 48 millones de argentinos, la cuenta debería ser clara. Por eso sorprende la defensa encendida de los populistas en favor de la protección de la industria nacional subsidiada, la cual deja claro que son cómplices del saqueo de los argentinos. Muchos políticos, cuando insultaban en público a algunos de los industriales, lo hacían para negociar una coima más alta, no para rechazarla", agregó.

En referencia a Techint, aseguró: “¿Acaso les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero u$s4.000 cuando se paga u$s1.400 y que si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?“.