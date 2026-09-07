Créditos hipotecarios: tras la primera licitación, 13 bancos ofrecerán préstamos financiados por la ANSES

El BCRA inició este lunes la primera venta de $200.000 millones del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, la plata correspondiente al sistema previsional. Quienes accedan a este programa deberán ofrecer créditos UVA +7,5%.

El nuevo esquema de fondeo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES comenzó este lunes con una primera licitación por $200.000 millones, pero el programa ya empezó a generar movimientos entre los bancos que ofrecen créditos hipotecarios UVA.

La iniciativa del Banco Central (BCRA) busca abaratar el costo del financiamiento y ampliar el acceso a préstamos para la compra de vivienda. En este marco, la entidad expuso que 18 bancos presentaron ofertas por más de $258.000 millones, por lo que cinco instituciones quedaron marginadas de la primera rueda ante al adjudicarse el tope anunciado de $200.000 millones.

En tal sentido, la institución presidida por Santiago Bausili informó que la mayor parte del fondeo se concentró en el largo plazo, ya que el 82% de los $200.000 millones adjudicados se colocó en el "Tramo 2" a cinco años , con una tasa promedio del 4,94% por encima de la inflación (UVA). El 18% restante se asignó al "Tramo 1", con un plazo de un año y una tasa del 2,67% + UVA.

El programa prevé diez licitaciones por ese mismo monto , hasta alcanzar un total de $2 billones. Los fondos deberán utilizarse para financiar nuevos créditos hipotecarios destinados principalmente a la primera vivienda. Los préstamos tendrán un plazo mínimo de 15 años y un máximo de 150.000 UVA.

El Gobierno busca que el nuevo esquema genere una mayor competencia entre las entidades y permita ampliar la cantidad de familias que pueden acceder a un crédito hipotecario. La expectativa oficial es que el programa impulse entre 17.000 y 18.000 nuevas operaciones.

Cada banco pudo adjudicarse como máximo el 20% del monto ofrecido en cada licitación. A su vez, los recursos deberán trasladarse a préstamos hipotecarios con una tasa máxima de UVA + 7,5%. Una vez recibido el fondeo, las entidades tendrán un plazo de 90 días para colocar los créditos.

La condición podría generar cambios principalmente entre aquellos bancos que actualmente ofrecen líneas hipotecarias por encima de ese nivel. Para acceder a los recursos del FGS deberán adecuar sus tasas al límite establecido por el programa.

En cambio, las entidades que ya ofrecen créditos a UVA + 7,5% o por debajo de ese nivel no necesariamente tendrán incentivos para realizar nuevas reducciones, aunque podrán acceder a una fuente de financiamiento de mayor plazo.

Qué bancos ya ofrecen tasas como las propuestas por el nuevo plan del Gobierno

Banco Macro ofrece créditos hipotecarios a una tasa de UVA + 7,5% para clientes que cobran sus haberes en la entidad dentro del segmento Selecta. La línea permite financiar la compra de vivienda con plazos de hasta 20 años.

Banco Credicoop también llevó su tasa al 7,5% más UVA para clientes que acreditan sus salarios en el banco y solicitan el préstamo para adquirir una primera vivienda. La entidad anteriormente ofrecía una tasa del 8%.

Banco Ciudad ofrece préstamos para primera vivienda a UVA + 7,5%, con un plazo que puede llegar hasta los 25 años. Para la compra de una segunda propiedad, la tasa asciende al 9,5% más UVA.

Por su parte, BBVA ya cuenta con una tasa de UVA + 7,5% para clientes que cobran sus haberes en la entidad, por lo que no tuvo que realizar un recorte para adecuarse al nuevo esquema.