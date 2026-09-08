Becas Progresar de $420.000 para estudiantes: cómo inscribirse y quiénes pueden acceder

El Ministerio de Capital Humano abrió la inscripción a las Becas Progresar, el programa destinado a acompañar económicamente a jóvenes que buscan completar sus estudios o capacitarse. La prestación es de $35.000 mensuales y, para quienes reciban las 12 cuotas de la primera convocatoria, el beneficio alcanza los $420.000 en el año.
El programa contempla diferentes modalidades de acuerdo con el nivel educativo y la formación elegida. Cada una establece sus propios requisitos de edad, aunque existen excepciones para determinados grupos.
Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar
Para finalizar la educación obligatoria, pueden postularse jóvenes de entre 16 y 24 años. En el nivel superior, la edad límite es de 24 años para quienes recién comienzan sus estudios, mientras que para los estudiantes avanzados se extiende hasta los 30.
La línea destinada a formación profesional está disponible para personas de entre 18 y 24 años. En el caso de quienes no cuentan con un empleo formal, el límite de edad se amplía hasta los 35 años.
Una de las principales excepciones corresponde a los estudiantes de la carrera de Enfermería, quienes pueden solicitar la beca sin un límite de edad establecido.
Cuáles son los requisitos para inscribirse a las Becas Progresar
Además de encontrarse dentro del rango etario correspondiente, los postulantes deben cumplir una serie de condiciones para acceder al programa.
Entre los principales requisitos se encuentran:
- Ser argentino nativo o naturalizado.
- Acreditar, cuando corresponda, un mínimo de dos años de residencia.
- Tener el calendario de vacunación completo o en curso.
- Cumplir con la edad requerida para la línea elegida.
- Que los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no superen el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Cuánto pagan las Becas Progresar
La prestación establecida para las distintas líneas es de $35.000 mensuales. De esta manera, quienes perciban las 12 cuotas previstas en la primera convocatoria podrán alcanzar un ingreso anual de $420.000.
Para los estudiantes que ingresan por primera vez, el esquema de pago contempla inicialmente el 80% del monto. El 20% restante queda retenido y se libera posteriormente, una vez que la institución educativa acredita la regularidad académica.
Becas Progresar: cómo consultar el pago
Los beneficiarios pueden revisar de manera online si tienen una liquidación asignada para el mes correspondiente. Para hacerlo deben ingresar a la plataforma habilitada para la consulta e identificarse con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Dentro del sistema, deberán acceder al apartado de consultas, donde podrán verificar si existe un pago correspondiente al período en curso.