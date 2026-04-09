9 de abril de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, SUAF, AUH, Embarazo y PNC, este viernes 10 de abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

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La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 10 de abril de 2026 con respecto a Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por embarazo; asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Pensiones no contributivas.

El bono mensual sigue vigente y se suma al haber básico.
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ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban un haber inferior al mínimo podrán cobrar este viernes 10 de abril aquellos cuyo DNI finalice en 0, según el cronograma de pagos establecido por la ANSES.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este viernes 10 de abril con DNI terminado en 0.

ANSES: Asignación Por Embarazo

Las beneficiarias que tengan la Asignación por Embarazo podrán cobrar este viernes 10 de abril con los documentos terminados en 0.

ANSES: Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documento finalizado en 0 y 1 cobrarán este viernes 10 de abril por ventanilla o lo podrán realizar través de su tarjeta de débito en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas del mes abril podrán percibir sus montos con todas las terminación del DNI hasta el 12 de mayo.

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