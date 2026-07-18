Cómo cambia el bono extra para jubilados de ANSES y quiénes serán los afectados Los beneficiarios que perciben el bono extraordinario del organismo previsional. deberán estar atentos a una modificación que comenzará a regir desde fines de julio. Quiénes serán alcanzados por el cambio, cómo se calcula el refuerzo y cuándo se acreditará junto con los haberes. Por Agregar C5N en









¿Cómo cambia el bono extra para jubilados de ANSES y quiénes serán los afectados?

Quiénes pueden acceder al beneficio y cuáles son los requisitos.

Cómo se calculará el monto para cada grupo de beneficiarios.

Qué cambia en el cronograma de pagos desde fines de julio.

Cómo quedan los haberes tras la última actualización.

Cuándo se acreditará el refuerzo junto con la jubilación o pensión. Los ex trabajadores y pensionados que cobran el beneficio extraordinario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberán estar atentos a una modificación que comenzará a aplicarse desde fines de julio de 2026. Si bien el refuerzo económico mantendrá su monto y su esquema de pago, un cambio en el cronograma alcanzará a un grupo de beneficiarios. ¿Cómo cambia el bono extra para jubilados y quiénes serán los afectados?.

La medida se enmarca en el calendario de pagos de el organismo previsional y coincide con la actualización mensual de los haberes jubilatorios mediante la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El bono extraordinario de ANSES está dirigido a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, así como a los titulares de pensiones no contributivas (PNC) y otras prestaciones incluidas dentro del beneficio.

Por su parte, quienes cobran una jubilación o pensión superior a la mínima también pueden acceder al refuerzo, aunque no reciben el monto completo. En esos casos, ANSES aplica un bono variable, cuyo valor disminuye de manera proporcional a medida que aumenta el haber mensual. De esta forma, el organismo liquida un complemento para alcanzar el tope previsto por la medida, hasta que el beneficio deja de corresponder al superar el límite establecido.

Así cambia el bono para jubilados de ANSES El bono extraordinario continuará siendo de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES. La modificación no afecta el monto del beneficio, sino el cronograma de pago, ya que a partir del 23 de julio comenzará una nueva etapa del calendario que alcanzará a determinados titulares según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Por ese motivo, algunos beneficiarios cobrarán el bono en una fecha diferente respecto de quienes ya percibieron sus haberes durante los primeros días del calendario.

Cómo queda el cobro de los jubilados de ANSES Durante julio, las jubilaciones y pensiones volvieron a actualizarse a través del mecanismo de movilidad que toma como referencia la inflación medida por el **Índice de Precios al Consumidor (IPC)**. Esta actualización alcanza tanto a la jubilación mínima como al resto de las prestaciones administradas por ANSES, que perciben un incremento mensual de acuerdo con la evolución de los precios.

El bono extraordinario se deposita junto con el haber mensual, respetando el calendario oficial de pagos de ANSES. Desde el 23 de julio, un nuevo grupo de jubilados y pensionados comenzará a cobrar el beneficio, de acuerdo con la terminación de su DNI y el cronograma vigente. Por ese motivo, quienes todavía no hayan recibido el pago deberán consultar la fecha asignada para conocer cuándo se acreditará tanto la jubilación como el bono extraordinario correspondiente a julio de 2026.