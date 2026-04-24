La Administración Nacional de la Seguridad Social reorganizó el cronograma del próximo mes. Los detalles.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) modificó el calendario de pagos de mayo 2026 para jubilados debido a los feriados del mes, lo que retrasa el inicio de los cobros y reorganiza las fechas habituales , al mismo tiempo que se aplicará un aumento del 3,4% en los haberes.

El bono de $70.000 continuará para quienes cobran la mínima.

Las jubilaciones tendrán un aumento del 3,4% en mayo.

El cambio se debe a feriados que alteran el inicio habitual del cronograma.

El calendario de pagos de ANSES se retrasa y comienza el 11 de mayo para jubilaciones.

Jubilados de ANSES: por qué el 11 de mayo 2026 es una fecha clave

El cronograma se ve alterado principalmente por el feriado del 1° de mayo (Día del Trabajador) , que cae viernes y afecta la actividad bancaria. Esto provoca que el inicio de los pagos se traslade al lunes 11 de mayo , modificando el esquema habitual.

Durante la primera semana hábil del mes se abonarán las Pensiones No Contributivas (PNC), mientras que las jubilaciones comenzarán luego de ese período. Esta organización busca orden operativo y evitar demoras.

Monto de la jubilación mínima de ANSES en mayo 2026

Con el incremento del 3,4%, la jubilación mínima ascenderá a $393.174. Este ajuste responde a la actualización por inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Además, si se mantiene el refuerzo vigente, el ingreso total para quienes cobran la mínima alcanzará los $463.174, al sumarse el bono adicional.

Bono de ANSES para jubilados en mayo 2026

El bono de $70.000 continuará vigente para los jubilados que perciben el haber mínimo. Este refuerzo busca compensar el impacto de la inflación y garantizar el acceso a bienes básicos. Quienes superen la mínima, pero no alcancen el total de $463.174, recibirán un monto proporcional hasta completar ese valor.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

El calendario de pagos queda organizado según terminación de DNI:

Jubilados que cobran la mínima:

DNI 0: 11 de mayo

DNI 1: 12 de mayo

DNI 2: 13 de mayo

DNI 3: 14 de mayo

DNI 4: 15 de mayo

DNI 5: 18 de mayo

DNI 6: 19 de mayo

DNI 7: 20 de mayo

DNI 8 y 9: 21 de mayo

Anses - Jubilación El aumento mensual se aplica según la inflación registrada. Freepik

Jubilados que superan la mínima: