Jubilados de ANSES, a tomar nota: este es el motivo por el que el 22 de mayo 2026 es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social reorganizó el calendario de pagos de mayo por feriados y confirmó nuevos montos con actualización por inflación. Por + Seguir en







El calendario de mayo se reorganiza por el impacto de los feriados. Pexels

El calendario de pagos de ANSES se retrasa y arranca el 11 de mayo por el feriado del Día del Trabajador.





El 22 de mayo es clave porque comienzan a cobrar quienes superan el haber mínimo.





La jubilación mínima sube a $393.174, con posibilidad de bono adicional.





El refuerzo de $70.000 se mantiene para quienes perciben los ingresos más bajos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió que el 22 de mayo de 2026 será una fecha clave porque ese día comenzará el pago para los jubilados que superan la mínima, en el marco de un calendario modificado por feriados y acompañado por un aumento del 3,4% en los haberes.

Anses - Jubilación El aumento mensual se aplica según la inflación registrada. Freepik

Monto de la jubilación mínima de ANSES en mayo 2026 Con la actualización basada en la inflación, la jubilación mínima se ubicará en $393.174. Este valor surge del ajuste mensual que aplica el organismo según el Índice de Precios al Consumidor. En caso de mantenerse el refuerzo, quienes cobran el haber mínimo podrán alcanzar un ingreso total de $463.174, lo que representa un alivio frente al contexto económico.

Bono de ANSES para jubilados en mayo 2026 El bono de $70.000 continuará vigente para los jubilados que perciben la mínima. Se acredita automáticamente junto con el haber mensual. También se otorga de forma proporcional a quienes superan el mínimo pero no alcanzan el tope establecido, completando el ingreso hasta el monto fijado por el organismo.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 El calendario se organiza según la terminación del DNI y presenta un corrimiento respecto de meses anteriores.

Jubilados de ANSES que cobran la mínima Los titulares que perciben el haber mínimo concentran sus pagos entre el 11 y el 21 de mayo: DNI 0: 11 de mayo

DNI 1: 12 de mayo

DNI 2: 13 de mayo

DNI 3: 14 de mayo

DNI 4: 15 de mayo

DNI 5: 18 de mayo

DNI 6: 19 de mayo

DNI 7: 20 de mayo

DNI 8 y 9: 21 de mayo Anses - Jubilación El bono refuerza los ingresos de los jubilados con menores haberes. Pexels Jubilados de ANSES que superan la mínima Quienes cobran por encima del haber mínimo recibirán sus pagos desde el 22 de mayo: DNI 0 y 1: 22 de mayo

DNI 2 y 3: 26 de mayo

DNI 4 y 5: 27 de mayo

DNI 6 y 7: 28 de mayo

DNI 8 y 9: 29 de mayo