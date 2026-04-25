25 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Jubilados de ANSES, a tomar nota: este es el motivo por el que el 22 de mayo 2026 es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social reorganizó el calendario de pagos de mayo por feriados y confirmó nuevos montos con actualización por inflación.

Por
El calendario de mayo se reorganiza por el impacto de los feriados.

El calendario de mayo se reorganiza por el impacto de los feriados.

Pexels

  • El calendario de pagos de ANSES se retrasa y arranca el 11 de mayo por el feriado del Día del Trabajador.

  • El 22 de mayo es clave porque comienzan a cobrar quienes superan el haber mínimo.

  • La jubilación mínima sube a $393.174, con posibilidad de bono adicional.

  • El refuerzo de $70.000 se mantiene para quienes perciben los ingresos más bajos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió que el 22 de mayo de 2026 será una fecha clave porque ese día comenzará el pago para los jubilados que superan la mínima, en el marco de un calendario modificado por feriados y acompañado por un aumento del 3,4% en los haberes.

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Te puede interesar:

ANSES paga hasta $565.141 a padres en mayo 2026: de qué se trata

Anses - Jubilación
El aumento mensual se aplica según la inflación registrada.

El aumento mensual se aplica según la inflación registrada.

Monto de la jubilación mínima de ANSES en mayo 2026

Con la actualización basada en la inflación, la jubilación mínima se ubicará en $393.174. Este valor surge del ajuste mensual que aplica el organismo según el Índice de Precios al Consumidor. En caso de mantenerse el refuerzo, quienes cobran el haber mínimo podrán alcanzar un ingreso total de $463.174, lo que representa un alivio frente al contexto económico.

Bono de ANSES para jubilados en mayo 2026

El bono de $70.000 continuará vigente para los jubilados que perciben la mínima. Se acredita automáticamente junto con el haber mensual. También se otorga de forma proporcional a quienes superan el mínimo pero no alcanzan el tope establecido, completando el ingreso hasta el monto fijado por el organismo.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

El calendario se organiza según la terminación del DNI y presenta un corrimiento respecto de meses anteriores.

Jubilados de ANSES que cobran la mínima

Los titulares que perciben el haber mínimo concentran sus pagos entre el 11 y el 21 de mayo:

  • DNI 0: 11 de mayo

  • DNI 1: 12 de mayo

  • DNI 2: 13 de mayo

  • DNI 3: 14 de mayo

  • DNI 4: 15 de mayo

  • DNI 5: 18 de mayo

  • DNI 6: 19 de mayo

  • DNI 7: 20 de mayo

  • DNI 8 y 9: 21 de mayo

Anses - Jubilación
El bono refuerza los ingresos de los jubilados con menores haberes.

El bono refuerza los ingresos de los jubilados con menores haberes.

Jubilados de ANSES que superan la mínima

Quienes cobran por encima del haber mínimo recibirán sus pagos desde el 22 de mayo:

  • DNI 0 y 1: 22 de mayo

  • DNI 2 y 3: 26 de mayo

  • DNI 4 y 5: 27 de mayo

  • DNI 6 y 7: 28 de mayo

  • DNI 8 y 9: 29 de mayo

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El programa ofrece una ayuda económica mensual para acompañar la continuidad educativa.

Becas Progresar Superior de ANSES: requisitos y cómo anotarse

Los feriados modifican el inicio habitual del calendario previsional.

Atención, jubilados: por qué cambia el calendario de pagos de mayo 2026

El cronograma se organiza por terminación de DNI para ordenar los pagos.

Jubilados de ANSES: por qué el 11 de mayo 2026 es una fecha clave

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 24 de abril

El refuerzo alimentario mantiene los mismos valores desde hace dos años.

Última hora: ¿hay aumento en la Tarjeta Alimentar de ANSES en mayo 2026?

El aumento de la AUH impacta en los ingresos mensuales de millones de familias.

ANSES paga $562.999 a un grupo de familias: quiénes acceden en mayo 2026

Rating Cero

Mario Casas sorprende con un cambio radical.

La impresionante transformación de Mario Casas: se ve completamente renovado

La modelo y el entrenador se volvieron a juntar por una tarea escolar de su hija menor.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis mostraron un acercamiento en redes: "Orgullosa de vos"

Luana Fernández, participante de Gran Hermano: Generación Dorada se siente atraída por una compañera. 

Una participante de Gran Hermano admitió que le gusta una compañera: "Me la chaparía"

La modelo habló de la interna familiar que la alejó de la extenista.

Oriana Sabatini confirmó que sigue distanciada de su tía Gabriela: "El problema no es mío"

El oriundo de Piedrabuena tiene 53 años.
play

Pity Álvarez rompió el silencio y habló de su paso por la cárcel: "Me bajó un poco los humitos"

Elba Rodríguez, a una década de ganar MasterChef.

Qué fue de la vida de Elba Rodríguez, la primera ganadora de MasterChef en Argentina

últimas noticias

Colapinto llega a Buenos Aires.

Colapinto Road Show en Buenos Aires: cómo son los ingresos, cómo llegar y por dónde

Hace 20 minutos
El Millonario necesita recuperarse.

River y Coudet quieren recuperar la confianza ante Aldosivi

Hace 47 minutos
Promoción en farmacias con Cuenta DNI.

10% de descuento y sin tope de reintegro en farmacias: el beneficio destacado de Cuenta DNI

Hace 1 hora
Especialistas denuncian que el proyecto busca silenciar a las víctimas.

"Denuncias falsas" por violencia de género: advierten que el proyecto amenaza el acceso a la Justicia

Hace 1 hora
Aylén Romachuk pelea por su vida.

El dramático momento de una campeona de taekwondo: necesita ayuda para pagar una costosa operación

Hace 1 hora