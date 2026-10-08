Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pensiones No Contributivas, este viernes 9 de octubre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. Redes Sociales

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 9 de octubre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones No Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo El organismo detalló que podrán cobrar este viernes 9 de octubre los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 1.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este viernes con DNI finalizado en 1.

Asignación Por Embarazo ANSES destacó que las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0, percibirán sus montos este viernes 9 de octubre.

ANSES: Asignaciones de pago único El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único, Matrimonio, Adopción y Nacimiento, de la primera quincena, percibirán sus beneficios hasta el10 de noviembre.