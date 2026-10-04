4 de octubre de 2026 Inicio
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Así podés gestionar la Clave de la Seguridad Social con reconocimiento facial en ANSES

La herramienta incorpora un nuevo mecanismo de seguridad para facilitar el acceso a las gestiones digitales de ANSES.

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Conocé cómo podés gestionar la Clave de la Seguridad Social con reconocimiento facial en ANSES.

Conocé cómo podés gestionar la Clave de la Seguridad Social con reconocimiento facial en ANSES.

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  • ANSES habilitó una nueva forma de gestionar la Clave de la Seguridad Social desde el celular.
  • El trámite combina el escaneo del DNI con un sistema de reconocimiento facial.
  • La validación permite crear o recuperar la clave sin acudir a una oficina.
  • La contraseña sirve para realizar distintos trámites y consultas de ANSES de manera online.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporó una alternativa para gestionar la Clave de la Seguridad Social desde el celular. El trámite permite tanto generar una nueva clave como recuperar una anterior mediante un sistema de reconocimiento facial.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.
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La gestión está disponible desde la aplicación Mi ANSES y resulta necesaria para jubilados y otros beneficiarios que necesiten acceder a distintos trámites y servicios del organismo. El procedimiento utiliza una validación biométrica que combina el escaneo del DNI con el reconocimiento facial. Desde ANSES explicaron que se trata de una herramienta que busca reforzar la seguridad y evitar "accesos no autorizados, fraudes o usurpación de identidad".

Durante el proceso, el sistema verifica que quien realiza la gestión sea efectivamente el titular del CUIL informado. Para eso, los datos biométricos se contrastan con la información registrada en el RENAPER, lo que permite completar la creación o recuperación de la clave directamente desde el celular, sin necesidad de concurrir personalmente a una oficina de ANSES.

Así podés generar la Clave de la Seguridad Social con reconocimiento facial en ANSES

Así podés generar la Clave de la Seguridad Social con reconocimiento facial en ANSES

Como generar la Clave de la Seguridad Social con reconocimiento facial en ANSES

El trámite comienza desde la aplicación Mi ANSES y requiere tener a mano el DNI para completar la validación de identidad. Los pasos a seguir son los siguientes:

  • Ingresar a Mi ANSES: abrir la aplicación desde el celular y seleccionar la opción para crear una nueva clave.
  • Completar los datos: ingresar el CUIL y escanear el código de barras o el código QR que aparece en el DNI, según la versión del documento.
  • Validar la identidad: utilizar la cámara del teléfono para realizar el reconocimiento facial y completar la validación biométrica.
  • Generar la clave: una vez aprobada la validación, crear la nueva Clave de la Seguridad Social para comenzar a utilizarla.

En caso de perder el celular o cambiar de dispositivo, la persona deberá realizar nuevamente la validación biométrica para poder gestionar la clave desde el nuevo teléfono.

Para esto sirve la Clave de la Seguridad social de ANSES.

Para esto sirve la Clave de la Seguridad social de ANSES.

Para qué sirve la Clave de la Seguridad Social de ANSES

La Clave de la Seguridad Social de ANSES funciona como una contraseña personal que permite realizar trámites y consultas digitales desde un celular o computadora. De esta manera, los usuarios pueden gestionar distintas operaciones de forma online sin necesidad de acercarse a una oficina del organismo.

Entre las principales opciones disponibles se encuentran:

  • Consultar las fechas y lugares de cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones.
  • Ver la Liquidación de Pago y conocer el detalle de los haberes o prestaciones.
  • Descargar certificados y comprobantes, como la Constancia de CUIL y la Certificación Negativa.
  • Revisar la Historia Laboral y los aportes registrados.
  • Actualizar datos personales, domicilio y medios de contacto.
  • Presentar la Libreta de la AUH y el Certificado Escolar.
  • Solicitar la Tarifa Social para la tarjeta SUBE.
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