Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo, Pensiones No Contributivas y Progresar, este martes 13 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 13 de octubre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones No Contributivas; Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y el plan Progresar.

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El organismo detalló que podrán cobrar este martes 13 de octubre los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 2.

Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este martes con DNI finalizado en 2.

ANSES destacó que las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1 , percibirán sus montos este viernes 9 de octubre.

El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único, Matrimonio, Adopción y Nacimiento, de la primera quincena, percibirán sus beneficios hasta el10 de noviembre.

ANSES: Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes este martes con DNI finalizados en 4 y 5.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 10 de noviembre, con cualquier finalización de DNI.

ANSES: Progresar

Los beneficiarios del plan Progresar pueden percibir sus haberes este martes con sus DNI finalizados en 0 y 1.