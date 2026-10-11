Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo, Pensiones No Contributivas y Progresar, este martes 13 de octubre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 13 de octubre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones No Contributivas; Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y el plan Progresar.
ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
El organismo detalló que podrán cobrar este martes 13 de octubre los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 2.
ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este martes con DNI finalizado en 2.
Asignación Por Embarazo
ANSES destacó que las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1, percibirán sus montos este viernes 9 de octubre.
ANSES: Asignaciones de pago único
El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único, Matrimonio, Adopción y Nacimiento, de la primera quincena, percibirán sus beneficios hasta el10 de noviembre.
ANSES: Pensiones No Contributivas
Los titulares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes este martes con DNI finalizados en 4 y 5.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 10 de noviembre, con cualquier finalización de DNI.
ANSES: Progresar
Los beneficiarios del plan Progresar pueden percibir sus haberes este martes con sus DNI finalizados en 0 y 1.