11 de octubre de 2026 Inicio
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Cómo cambia el calendario de pagos para los jubilados de ANSES en octubre 2026

El fin de semana largo modificará la organización de las acreditaciones y será importante revisar las fechas para saber cuándo se dará el cobro.

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Así cambia el calendario de pagos para los jubilados de ANSES en octubre.

Así cambia el calendario de pagos para los jubilados de ANSES en octubre.

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  • ANSES modificó el calendario de pagos de octubre por el feriado nacional del lunes 12.
  • Los cobros se reanudan el martes 13, después del fin de semana largo.
  • Las fechas varían según la terminación del DNI y el tipo de prestación.
  • Jubilados, pensionados y titulares de PNC tienen cronogramas diferenciados según sus haberes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reorganizó las fechas de cobro de octubre de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). El ajuste responde al feriado nacional del lunes 12 de octubre, por el Día de la Raza, que modifica el funcionamiento habitual de los bancos y obliga a reprogramar parte de las acreditaciones.

La prestación está destinada a trabajadores que perdieron su empleo y cumplen con las condiciones establecidas por la normativa vigente.
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El cronograma comienza el jueves 8 de octubre, tiene continuidad el viernes 9 y se reanuda recién el martes 13, una vez finalizado el fin de semana largo. Para saber cuándo se acredita cada prestación, los beneficiarios deben consultar las fechas asignadas según la terminación de su número de DNI.

El cronograma de pagos de ANSES se verá modificado por el feriado del lunes 12 de octubre.

El cronograma de pagos de ANSES se verá modificado por el feriado del lunes 12 de octubre.

Qué cambio tiene el calendario de pagos de jubilados de ANSES en octubre 2026

El feriado del lunes 12 de octubre impactará en la acreditación de las prestaciones de ANSES. Durante esa jornada no habrá pagos por la interrupción de la actividad bancaria, por lo que las liquidaciones pendientes se retomarán el martes 13, de acuerdo con el calendario establecido para cada grupo.

Sin embargo, algunos beneficiarios podrán cobrar antes del fin de semana largo. Quienes tengan el DNI terminado en 0 y 1 recibirán sus pagos el jueves 8 y el viernes 9 de octubre, respectivamente, según el grupo al que pertenezcan y la prestación que les corresponda.

Para las Pensiones No Contributivas (PNC), el cronograma arranca el jueves 8 con los documentos terminados en 0 y 1, mientras que el viernes 9 será el turno de los DNI finalizados en 2 y 3. Los pagos seguirán el martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de octubre para los grupos restantes.

Conocé el calendario de pago completo de ANSES para jubilados y pensionados en octubre.

Conocé el calendario de pago completo de ANSES para jubilados y pensionados en octubre.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre 2026

Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo reciben sus haberes según este cronograma:

  • DNI terminado en 0: cobrarán el 8 de octubre
  • DNI terminado en 1: cobrarán el 9 de octubre
  • DNI terminado en 2: cobrarán el 13 de octubre
  • DNI terminado en 3: cobrarán el 14 de octubre
  • DNI terminado en 4: cobrarán el 15 de octubre
  • DNI terminado en 5: cobrarán el 16 de octubre
  • DNI terminado en 6: cobrarán el 19 de octubre
  • DNI terminado en 7: cobrarán el 20 de octubre
  • DNI terminado en 8: cobrarán el 21 de octubre
  • DNI terminado en 9: cobrarán el 22 de octubre

Para quienes cobran más de un haber mínimo, las fechas se concentran en la última parte del mes:

  • DNI terminado en 0 y 1: cobrarán el 23 de octubre
  • DNI terminado en 2 y 3: cobrarán el 26 de octubre
  • DNI terminado en 4 y 5: cobrarán el 27 de octubre
  • DNI terminado en 6 y 7: cobrarán el 28 de octubre
  • DNI terminado en 8 y 9: cobrarán el 29 de octubre

En tanto, las PNC se pagan de acuerdo con este esquema:

  • DNI terminado en 0 y 1: cobrarán el 8 de octubre
  • DNI terminado en 2 y 3: cobrarán el 9 de octubre
  • DNI terminado en 4 y 5: cobrarán el 13 de octubre
  • DNI terminado en 6 y 7: cobrarán el 14 de octubre
  • DNI terminado en 8 y 9: cobrarán el 15 de octubre
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