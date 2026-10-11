11 de octubre de 2026 Inicio
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Comenzó el pago para AUH de ANSES en octubre 2026: qué tenés que saber

Conocé todos los detalles sobre los montos, los beneficios adicionales y las fechas de pago previstas para octubre.

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Esto es todo lo que tenés que saber sobre el pago de AUH de ANSES en octubre.

Esto es todo lo que tenés que saber sobre el pago de AUH de ANSES en octubre.

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  • La AUH de octubre tiene un monto actualizado según el último dato de inflación.
  • ANSES deposita el 80% de la prestación y reserva el resto hasta la presentación de la Libreta AUH.
  • La Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche ofrecen un apoyo económico adicional a las familias que cumplen los requisitos.
  • El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó este jueves 8 de octubre con los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que este mes incorpora un aumento del 1,66%. La suba fue establecida mediante la Resolución 283/2026 y se calculó en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto.

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Con la actualización, el monto bruto de la prestación alcanzó los $156.588 por hijo, mientras que el importe que se cobra directamente es de $125.270,40, debido a la retención del 20% prevista por el sistema. Además, las familias que cumplen con los requisitos pueden recibir en la misma liquidación beneficios complementarios del Ministerio de Capital Humano, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

El monto bruto de la AUH es de $156.588 por hijo.

El monto bruto de la AUH es de $156.588 por hijo.

Qué monto entrega ANSES por hijo en octubre 2026

  • Liquidación del haber general: en octubre, el monto bruto de la AUH quedó establecido en $156.588 por hijo. De esa suma, ANSES deposita el 80%, equivalente a $125.270,40, mientras que el 20% restante ($31.317,60) queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH.
  • Hijos con discapacidad: para octubre, el monto bruto de la AUH por hijo con discapacidad se fijó en $509.863. De ese total, se deposita directamente el 80% ($407.890,40), mientras que los $101.972,60 restantes quedan retenidos hasta cumplir con los requisitos correspondientes.
  • Tarjeta Alimentar: el beneficio se acredita junto con la AUH. En octubre, los montos varían según la cantidad de hijos: $52.250 por uno, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más hijos.
  • Complemento Leche 1000 Días: las familias con chicos de hasta 3 años pueden recibir este refuerzo económico, destinado a acompañar la alimentación durante la primera infancia. En octubre de 2026, el importe mensual quedó establecido en $60.186 por cada menor. También se acredite en simultáneo con la AUH.
Junto con la AUH se acreditan los complementos Tarjeta Alimentar y Plan Leche 1000 días.

Junto con la AUH se acreditan los complementos Tarjeta Alimentar y Plan Leche 1000 días.

Cuándo cobra AUH de ANSES en octubre 2026

  • Jueves 8 de octubre 2026: DNI terminados en 0.
  • Viernes 9 de octubre 2026: DNI terminados en 1.
  • Martes 13 de octubre 2026: DNI terminados en 2 (tras el fin de semana largo).
  • Miércoles 14 de octubre 2026: DNI terminados en 3.
  • Jueves 15 de octubre 2026: DNI terminados en 4.
  • Viernes 16 de octubre 2026: DNI terminados en 5.
  • Lunes 19 de octubre 2026: DNI terminados en 6.
  • Martes 20 de octubre 2026: DNI terminados en 7.
  • Miércoles 21 de octubre 2026: DNI terminados en 8.
  • Jueves 22 de octubre 2026: DNI terminados en 9.
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