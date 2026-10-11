Comenzó el pago para AUH de ANSES en octubre 2026: qué tenés que saber

- La AUH de octubre tiene un monto actualizado según el último dato de inflación.
- ANSES deposita el 80% de la prestación y reserva el resto hasta la presentación de la Libreta AUH.
- La Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche ofrecen un apoyo económico adicional a las familias que cumplen los requisitos.
- El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó este jueves 8 de octubre con los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que este mes incorpora un aumento del 1,66%. La suba fue establecida mediante la Resolución 283/2026 y se calculó en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto.