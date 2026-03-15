Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo, Pago Único y Familiares de PNC, este lunes 16 de marzo

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 16 de marzo de 2026 con respecto a Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban un haber inferior al mínimo podrán cobrar este lunes 16 de marzo aquellos cuyo DNI finalice en 5, según el cronograma de pagos establecido por la ANSES.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes 16 de marzo con DNI terminado en 5.
Asignación Por Embarazo
Las beneficiarias que tengan la Asignación por Embarazo podrán cobrar este lunes 16 de marzo con los documentos terminados en 4.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Las beneficiarias que tengan la Asignación por Prenatal y por Maternidad podrán cobrar este lunes 16 de marzo con los documentos terminados en 2 y 3.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 10 de abril, sin importar la finalización de DNI, la primera quincena.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), sin importar la finalización de DNI, cobrarán hasta el 10 de abril por ventanilla o lo podrán realizar través de su tarjeta de débito en las sucursales bancarias correspondientes, detalló la ANSES.