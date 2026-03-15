15 de marzo de 2026 Inicio
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Volver al Trabajo de ANSES: monto confirmado para marzo 2026

El programa de la Administración Nacional de la Seguridad Social para reingresar al mercado laboral formal ya confirmó el beneficio de este mes.

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Montos del programa Volver al Trabajo de ANSES en marzo 2026. 

Montos del programa Volver al Trabajo de ANSES en marzo 2026. 

Depositphotos

  • Volver al Trabajo es un programa del Gobierno nacional que reemplazó al antiguo Potenciar Trabajo.

  • La iniciativa busca mejorar la inserción laboral a través de capacitaciones y herramientas para acceder al empleo formal.

  • Los titulares del Volver al Trabajo de ANSES deben actualizar sus datos en Portal Empleo y participar en las actividades asignadas para mantener el beneficio.

  • En marzo de 2026, el monto del programa se mantiene en $78.000, cifra que permanece sin cambios desde 2023.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el programa Volver al Trabajo, una iniciativa que incorporó a una parte de los titulares del antiguo Potenciar Trabajo y que actualmente funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. El objetivo central del plan es promover la inserción laboral mediante capacitaciones y herramientas que ayuden a mejorar las posibilidades de acceso al empleo registrado.

Todo lo que tenés que saber sobre el programa Volver al Trabajo en marzo 2026. 
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Todos los detalles de Volver al Trabajo de ANSES en marzo 2026

En ese contexto, los beneficiarios deben cumplir con distintas obligaciones administrativas y participar en las actividades previstas por el programa, ya que el incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la suspensión del pago mensual o incluso en la exclusión definitiva del esquema. El Estado realiza controles periódicos y cruces de información con diferentes organismos para verificar que los titulares continúen cumpliendo los requisitos establecidos.

Hombre Potenciar Trabajo feliz

ANSES: qué es Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo forma parte de las políticas de asistencia laboral impulsadas por el Ministerio de Capital Humano y se articula con Portal Empleo, la plataforma digital en la que los beneficiarios deben registrar y mantener actualizada su información personal. Se trata de una política pública que absorbió a una parte de los participantes del Potenciar Trabajo, programa que había sido creado en 2020 por Alberto Fernández.

A través de este nuevo esquema, los titulares pueden acceder a capacitaciones laborales, propuestas de formación y diferentes iniciativas vinculadas al empleo formal. La intención del programa es que los beneficiarios incorporen herramientas que les permitan mejorar sus oportunidades dentro del mercado laboral registrado, mientras continúan percibiendo un ingreso mensual otorgado por el Estado.

Requisitos de Volver al Trabajo

El reglamento del programa establece una serie de obligaciones que los titulares deben respetar para seguir percibiendo el ingreso mensual que reemplazó al antiguo Potenciar Trabajo.

Entre los principales requisitos se encuentran:

  • Mantener actualizados los datos personales en Portal Empleo.

  • Participar en actividades, capacitaciones o prestaciones relacionadas con el programa.

  • Presentar documentación o información cuando sea solicitada por las autoridades.

  • Comunicar cualquier situación que pueda generar incompatibilidad con el beneficio.

  • Devolver asignaciones dinerarias que hayan sido percibidas de forma indebida, en caso de corresponder.

Cumplir con estas condiciones resulta fundamental para continuar dentro del programa, ya que los organismos estatales realizan verificaciones periódicas para corroborar la información declarada por los beneficiarios.

ANSES

Actividades compatibles del programa

El esquema también contempla situaciones en las que los titulares pueden mantener el cobro del beneficio mientras desarrollan otras actividades laborales o reciben determinadas prestaciones sociales.

Entre las compatibilidades previstas se encuentran:

  • Ser titular de la Asignación Universal por Hijo.

  • Percibir la Asignación Universal por Embarazo.

  • Recibir programas alimentarios, habitacionales o de protección social.

  • Estar inscripto en el Monotributo Social.

  • Estar registrado en Monotributo categoría A.

  • Trabajar en el régimen de casas particulares.

  • Realizar tareas rurales, temporarias o estacionales.

  • Participar en un empleo formal dentro del Programa de Inserción Laboral.

Además, el programa admite la posibilidad de contar con empleo registrado en el sector público o privado siempre que la relación laboral haya comenzado después del ingreso al plan. En estos casos existe un límite de ingresos, ya que el salario no puede superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, dado que superar ese monto puede implicar la pérdida de la compatibilidad con el beneficio.

Dinero1

Volver al Trabajo: por qué me pueden dar de baja el programa

El reglamento también contempla distintas situaciones de incompatibilidad que pueden derivar en la baja del programa, las cuales se detectan mediante controles administrativos y cruces de datos con organismos del Estado.

Entre los principales motivos que pueden provocar la exclusión se encuentran:

  • Ser empleador registrado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

  • Percibir jubilaciones o pensiones, tanto contributivas como no contributivas.

  • Cobrar prestación o subsidio por desempleo.

  • Ser titular de más de un inmueble.

  • Poseer automotor, embarcación o aeronave con menos de 10 años de antigüedad.

  • Tener empleo formal que no esté contemplado dentro de las compatibilidades.

  • Desarrollar trabajo independiente fuera de las excepciones previstas.

  • Permanecer en el exterior durante un período que impida cumplir con las contraprestaciones del programa.

Asimismo, el esquema prevé causales de egreso inmediato vinculadas a irregularidades administrativas o determinadas conductas. Entre ellas se encuentran la presentación de declaraciones juradas falsas, la omisión de información relevante, la participación en hechos de violencia que alteren el orden público, impedir la circulación o el funcionamiento del transporte, la renuncia voluntaria al beneficio o el fallecimiento del titular.

Potenciar Trabajo
Se recomienda consultar la información oficial en los sitios web del Ministerio de Capital Humano y ANSES para evitar dificultades.

Se recomienda consultar la información oficial en los sitios web del Ministerio de Capital Humano y ANSES para evitar dificultades.

Ex Potenciar Trabajo: monto de marzo 2026

Para marzo de 2026, el Ministerio de Capital Humano confirmó que el monto correspondiente a los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social se mantiene en $78.000, un valor que permanece sin modificaciones desde 2023.

El pago del beneficio correspondiente a ese mes fue acreditado en las cuentas de los titulares el viernes 6 de marzo, aunque la percepción del ingreso continúa condicionada al cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del programa, especialmente la participación en instancias de capacitación y la actualización de los datos personales en Portal Empleo.

De acuerdo con el esquema vigente, el Gobierno mantiene controles estrictos sobre los beneficiarios con el objetivo de verificar que continúen cumpliendo las condiciones previstas, orientadas principalmente a la formación laboral y a la inserción progresiva en el mercado de trabajo formal.

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