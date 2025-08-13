Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 14 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes serán los beneficiarios que cobrarán este jueves 14 de agosto de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Pensiones no Contributivas, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este jueves con DNI finalizado en 4.

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este jueves con DNI terminado en 4.

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este jueves con DNI culminado en 3.

Los beneficiarios de Pensiones no Contributivas podrán cobrar este jueves con DNI culminado en 8 y 9.

ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Los titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad podrán cobrar este jueves con DNI finalizado en 6 y 7.

ANSES: Asignaciones de pago único

Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 10 de septiembre, sin importar la terminación de DNI.