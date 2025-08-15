Furor en España: el jugador Marco Asensio estaría en pareja con una famosa influencer El futbolista y la creadora de contenido comparten escapadas que desatan rumores. Fotos y viajes recientes alimentan las sospechas sobre su vínculo.







La figura surgida del Real Madrid es tendencia por su pareja.

El nombre de Marco Asensio vuelve a ocupar titulares en España, pero esta vez fuera del terreno de juego. El futbolista, recientemente separado de Sandra Garal, estaría iniciando una relación con la influencer Lavinia León, según revelaron medios como Diez Minutos y ¡Hola!. Las imágenes de ambos, compartiendo momentos en un lujoso yate por la costa italiana, alimentaron las especulaciones sobre un romance que parece consolidarse.

El deportista de Mallorca había puesto fin a su matrimonio en junio del año pasado, casi un año después de haberse casado. En su momento, explicó en redes sociales que la decisión fue de mutuo acuerdo y que deseaba proteger su vida privada de rumores y falsas interpretaciones. La separación se dio luego de una etapa en la que, según sus propias palabras, ambos vivieron años valiosos y compartieron experiencias que quedarán en su recuerdo.

Tras el cierre de ese capítulo, al futbolista se lo pudo ver junto a Lavinia León en diferentes destinos, desde un viaje a Tailandia hasta una escapada a Amalfi. Las imágenes reflejan cercanía y complicidad, lo que llevó a muchos seguidores y medios a interpretar que la relación atraviesa un momento especial.

Marco Asensio Lavinia Gtres Marco Asensio y Lavinia León: cuáles son los rumores que confirman la nueva pareja El romance habría comenzado meses después de que el jugador y Sandra Garal confirmaran su separación. En aquel comunicado, Asensio expresó gratitud hacia su exesposa y destacó la importancia de priorizar la privacidad en su vida personal. Desde entonces, fue visto con Lavinia en diferentes lugares, despertando la atención de la prensa especializada.

Las fotos publicadas recientemente los muestran navegando en un yate por aguas italianas, disfrutando del sol y la brisa mediterránea. Antes, ambos habían coincidido en un viaje a Tailandia, lo que reforzó las conjeturas sobre su vínculo. Las imágenes, en las que aparecen relajados y sonrientes, fueron interpretadas como una confirmación tácita de que comparten algo más que amistad.

Marco Asensio Lavinia Redes sociales En paralelo, Sandra Garal también retomó su vida sentimental. La arquitecta e influencer reconoció públicamente que, aunque la ruptura le dejó el “corazón roto”, está agradecida por lo vivido y aprendió a poner límites para priorizarse. Hoy mantiene una relación con el jugador de pádel Ale Galán, con quien fue vista en distintos eventos y viajes, incluyendo una escapada romántica a Dubái.