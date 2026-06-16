16 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 17 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

C5N

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 17 de junio de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación por Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Jubilaciones y pensiones tienen un aumento del 2,15% en julio.
Te puede interesar:

Aumento del 2,15%: qué monto final reciben los jubilados de ANSES con el bono de julio 2026

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este miércoles 17 de junio con DNI terminado en 6.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este miércoles con DNI terminado en 6.

Asignación Por Embarazo

El organismo detalló que las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 4 percibirán sus montos este miércoles.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

ANSES comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y por Maternidad con DNI terminado en 8 y 9 percibirán sus montos este miércoles.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera y de la segunda quincena pueden cobrar hasta el 8 de julio con todos los DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes hasta el 8 de julio con todos los DNI.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cómo sigue el cronograma de pagos de Anses tras el feriado?

Así continúa el calendario de pagos de ANSES tras los feriados de junio 2026

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Jubilaciones, Asignación por Embarazo, AUH, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 16 de junio

Conocé qué monto recibe un jubilado de ANSES con 30 años de aportes en junio 2026.

Beneficio, bono y aguinaldo: qué monto recibe un jubilado de ANSES con 30 años de aportes en junio 2026

Se confirmó el porcentaje de aumento que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales el próximo mes.

Con la inflación confirmada, estos serán los montos de las jubilaciones y AUH de ANSES en julio 2026

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 15 de junio

En julio 2026 habrá un aumento para jubilados y pensionados de ANSES.

Nuevo aumento para jubilados y pensionados de ANSES: qué monto cobrarán en julio 2026

Rating Cero

Gaspi se sentó junto a su mamá y habló de su infancia.

Tras su muerte, resurgió una emotiva entrevista de Gaspi junto a su mamá: "Esa es la magia"

El padre del influencer hizo un duro descargo sobre el siniestro en donde murió su hijo.

El padre del youtuber Gaspi cree que fue un atentado en Brasil: "No fue un accidente"

El productor de Gran Hermano hizo una denuncia formal por las amenazas de muerte.

Amenazas a Gastón Trezeguet por Gran Hermano: la Policía le dio un botón antipánico

Siciliani y Suar estuvieron con su hija en la avant premiere de Mazel Tov.

Los emotivos posteos de Adrián Suar y Griselda Sicilianni para celebrar el cumpleaños de su hija Margarita

El presentador no tuvo reparos y enfrentó los cuestionamientos en vivo.

Nico Occhiato salió al cruce tras una crítica por la cobertura del Mundial 2026 de Luzu TV

Manu Urcera le contó a Juanita de sus lesiones y ella no pudo evitar tocarlo.
play

"Los dejamos solos": el coqueteo de Juanita Viale con el marido de Nicole Neumann que explotó en redes sociales

últimas noticias

Las imágenes de la paliza se viralizaron rápidamente.

Video: brutal ataque en manada a la salida de un boliche en Neuquén

Hace 10 minutos
Javier Milei en la Fundación Faro.

En medio de las tensiones por Adorni, Milei encabezará un encuentro de la Fundación Faro

Hace 12 minutos
Gaspi se sentó junto a su mamá y habló de su infancia.

Tras su muerte, resurgió una emotiva entrevista de Gaspi junto a su mamá: "Esa es la magia"

Hace 19 minutos
Los transportistas soportan temperaturas bajo cero a 4.100 metros sobre el nivel del mar.

Cortes de rutas en Bolivia: hay más de 5.000 camioneros varados, sin comida ni agua

Hace 40 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 17 de junio

Hace 51 minutos