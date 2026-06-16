Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 17 de junio La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles. C5N

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 17 de junio de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación por Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este miércoles 17 de junio con DNI terminado en 6.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este miércoles con DNI terminado en 6.

Asignación Por Embarazo El organismo detalló que las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 4 percibirán sus montos este miércoles.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad ANSES comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y por Maternidad con DNI terminado en 8 y 9 percibirán sus montos este miércoles.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera y de la segunda quincena pueden cobrar hasta el 8 de julio con todos los DNI. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes hasta el 8 de julio con todos los DNI.